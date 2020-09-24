【新iPhone】英電信商EE CEO爆　iPhone 12短期內將發布？

▲ 有傳蘋果將會在下月13日發布iPhone 12，並在16日起開放預購。

蘋果（Apple）日前舉行Apple Event發布會，萬眾期待的iPhone 12最終都宣告缺席，讓不少果迷失望，不過iPhone 12的傳聞依然不斷流出。近日蘋果網路軟件與服務部門資深副總裁就出席英國電訊（BT）的內部報告線上大會，談論新一代iPhone以及5G情況。BT旗下的EE行政總裁更在會上大爆，蘋果將在近期內推出一款支援5G的iPhone。

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科技新聞網站Apple Insider日前表示，一位稱在荷蘭電信公司上班的員工透露，蘋果將會在下月13日發布iPhone 12，並在16日起開放預購。與此同時，EE行政總裁Marc Allera在與公司員工分享的內部演講影片中表示，距離蘋果下一次的重大發布會只有幾天時間（Just days away），是次發布的將會是一款支援5G的iPhone，並呼籲團隊要未這次發布會做好準備，努力成為蘋果在歐洲的最佳合作夥伴。

▲ EE行政總裁Marc Allera在內部演講影片中表示，距離蘋果下一次的重大發布會只有幾天時間，是次發布的將會是一款支援5G的iPhone。（Marc Allera Twitter資料圖片）

值得一提的是，有傳是次蘋果將推出四款iPhone機型，包括iPhone 12、iPhone 12 Max、iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max。投資銀行Raymond James分析師Chris Caso預計，屏幕5.4吋的iPhone 12售價將為699美元（約5417港元）、屏幕6.1吋的iPhone 12 Max則為799美元（約6192港元）、屏幕6.1吋卻搭載高規格鏡頭的iPhone 12 Pro，則售999美元（約7742港元）、而屏幕6.6吋iPhone 12 Pro Max售價為1099美元（約8517港元）。

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責任編輯：曾曉汶