【中國熱話】告金山毒霸捆綁安裝兩軟件　內地大學生勝訴　金山軟件子公司賠700元

金山軟件（03888）的子公司，獵豹移動（美：CMCM）旗下的防毒軟件「金山毒霸」，2年前被華東政法大學一名本科生提告，指下載金山毒霸時，被捆綁安裝了兩款軟體。案件審訊歷經2年，上海市第一中級人民法院主持調解，被告獵豹移動需向原告支付700元賠償。「大學生告贏金山毒霸捆綁安裝」成為內地網民熱話。

據內地媒體報道，華東政法大學本科生李同學在2018年年底，在自己的筆記本電腦登錄「獵豹移動」官網，按照指示步驟下載「金山毒霸」軟體，結果發現自己的電腦中被捆綁安裝了「獵豹護眼大師」與「軟體管家」兩款軟體。

她指這些軟體佔用大量電腦內存，減緩電腦運行速度，還時不時地彈出一些廣告，嚴重影響她使用電腦進行學習工作。她認為，自己在下載金山毒霸軟體時，未被明確告知捆綁安裝其他軟體，此行為已侵犯其知情權與自主選擇權，遂控造「金山毒霸」的運營公司「獵豹移動」。

案件歷經一審宣判及上訴，案件近日有了結果。經上海市第一中級人民法院主持調解，被告要支付700元賠償。

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案中被告「北京獵豹移動科技有限公司」稱，獵豹護眼大師及軟體管家並不是捆綁軟體，而是金山毒霸的內置功能模塊，係為了給用戶提供更多實用、方便的功能而設置；提供下載服務時，已在官網上載明該軟體的介紹，原告自身存在未事先閱讀的過錯，因此不存在侵害用戶知情權和自主選擇權的情形；至於推送廣告的行為，符合互聯網免費產品的行業慣例。

不過，法院指出，消費者在選擇下載金山毒霸軟體時，必須同步下載及安裝「護眼模式」及「軟體管家」，且這兩款軟體並不能獨立卸載。因此，法院認為，「護眼模式」及「軟體管家」均具備作為終端軟體的獨立性，而非金山毒霸軟體的必要組成部分，符合捆綁軟體的特徵。因此，法院認為，被告在提供涉案軟體下載服務過程中，未能保障原告的知情權。長寧法院支持了原告的部分訴請，並於今年5月22日作出一審判決：「被告北京獵豹移動科技有限公司賠付原告500元（包含交通費344.8元）。」被告不服判決，上訴至上海市第一中級人民法院。

在一審判決後，李同學為二審搜集證據時發現，金山毒霸捆綁軟體的行為消失了，用戶在下載安裝時可以自主選擇是否安裝「護眼模式」及「軟體管家」。「既然他們已經作出改變，那我們的目的就達到了，所以就同意了以調解的方式來解決。」她說。

最終，獵豹移動同意在一審判決的賠償款基礎上再增加200元，以700元賠予李同學。8月28日，該案以調解結案。

對於李同學告贏金山毒霸捆綁安裝，內地網友普遍表示支持，「流氓軟件需要有人帶頭出來整治，謝謝你站了出來」，「保護用戶正當權益是必須的」。

獵豹移動為金山軟件的子公司，其董事長雷軍亦為小米 （01810）的創辦人。

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責任編輯：葉卓偉