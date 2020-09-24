迎來粉紅購物月 多個品牌為慈善推靚靚粉紅產品

為何10月是粉紅購物月？因為香港癌症基金會每年10月都會響應「國際乳癌關注月」，開展粉紅革命，喚醒公眾關注乳癌，而多間贊助商會推出一系列粉紅產品及限定優惠，並將當中部分收益撥捐支持癌症基金會的免費乳癌支援服務。

今年的產品相當多元化，包括服飾、珠寶、飾物、生活用品、美容和餐飲，立刻看看今年的鑽石贊助商和金贊助商為大家精挑細選了什麼粉紅產品啦！

鑽石贊助商推蔬菜芝士薄餅

近年愈來愈多人加入素食大軍，PizzaExpress亦增設了素食餐單，想食素又想食薄餅的人士就可選擇由鑽石贊助商PizzaExpress推出的蔬菜芝士薄餅，材料包括蘆筍、烤南瓜、蘑菇、烤燈籠椒、車厘茄、 橄欖、蒜蓉、羅勒香草醬等，健康惹味！

PizzaExpress在10月每售出一個蔬菜芝士薄餅（$138），便會捐出$8予「癌症基金會粉紅革命」，以支持其免費乳癌支援服務，大家不妨多多光顧，享用美味薄餅的同時，做善事回饋社會！官網：www.pizzaexpress.com.hk

▲ 蔬菜芝士薄餅

金贊助商推多元化粉紅產品

此外，6個金贊助商也推出多款粉紅產品作支持，包括美妝、服飾、鞋履、口罩等。

在9月28日至下年3月31日期間，凡到CALVIN KLEIN UNDERWEAR購物，即可用$80優惠價換購CALVIN KLEIN UNDERWEAR特別版內衣收納袋一個，收益扣除成本將撥捐予「癌症基金會粉紅革命」。官網：https://www.calvinklein.com/hk



▲ CALVIN KLEIN UNDERWEAR的特別版內衣收納袋。

近來大家多了很多機會在家下廚，想出門時盛載自製美食？又想參加烹飪班提升廚藝？city'super於10月會推出售價為$98的啞粉紅色保溫袋（售完即止），又會將於12月舉辦粉紅嘗味廚藝班，價錢為$550一位，部份收益將會捐出。若有興趣，廚藝班詳情請留意www.superlifecultureclub.com.hk網站內的公佈。

官網：http://www.citysuper.com.hk

▲ city'super推出的啞粉紅色保溫袋。

▲ city'super舉辦的粉紅嘗味廚藝班。

堅持從皮革到成品皆由自己生產、製造的品牌ecco，一直以北歐風格的設計哲學，創造集結時尚、多功能及高品質於一體的鞋履、手袋、皮革製品及鞋履護理產品。女士們開心時買鞋，不開心時也買鞋，若大家10月在ecco購物，ecco每售出一對女士鞋履，便會捐出$50。官網：http://hk.ecco.com

▲ ecco的女士鞋履。

原創內衣品牌Her own words以「真正的舒適」為宗旨，專業團隊及創新專家透過不斷的科研，設計出隱形鋼圈、彈力膠圈、無縫側翼、100%無痕剪裁、隱形背扣等專利技術，周密考慮顧客對內衣的要求，精心打造高品質產品。店内或網店的精選粉紅内衣，售價為$348 至$428，女士們除了可以體驗「無束、無壓、無縫」的全天無感的穿著體驗，於10月購物更可支持Her own words將部份收益捐出。官網：http://howherownwords.com/

▲ Her own words的精選粉紅内衣。

在疫情下口罩成為必需品，而May 16 推出的粉紅口罩（銀色或彩虹絲帶）十分浪漫可愛， 100%全棉及香港人手製造，售價為$200。大家若於9月1至10月31日購買粉紅口罩，May 16會將全數收益捐出。May 16更建議大家，加濾芯使用更好。官網：www.may16.co

▲ May 16 推出的粉紅口罩。

很多貪靚女士都喜歡去美容院做facial和通淋巴，其實自己在家都可以輕鬆通淋巴！EMAY PLUS 的纖面排毒美顔儀具備3種功能模式，2種溫度調控。它利用熱能、振動及按壓，有效排毒通淋巴，緊緻肌膚，提升面型輪廓，減淡細紋，360度全方位照顧面部及身體每一吋肌膚。顏色方面，更有粉紅、粉藍及粉紫可供選擇。在10月期間購買售價為$349的纖面排毒美顔儀，EMAY PLUS會將部份收益捐出。 官網：www.emayplusshop.com



▲ EMAY PLUS 的纖面排毒美顔。

（特約）