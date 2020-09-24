【螞蟻IPO】螞蟻集團料首三季營收增長38%至42% 第三季收入至少420億

▲ 螞蟻集團指引，今年首三季度收入增長38%至42%。

支付寶母企、阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團今日（24日）闖關港交所 （00388） 聆訊，公司也已提交科創板註冊申請，料快招股。螞蟻在上交所最新版招股書中指引，預計今年前三季度收入為1,145億至1,175億元（人民幣，下同），按年增長38%至42%。

螞蟻集團也預計，首三季毛利為668億至690億元，按年增長67%至73%，銷售費用、管理費用、研發費用的合計金額按年增長幅度料顯著低於收入按年增長幅度。

螞蟻集團招股書重點一覽

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螞蟻集團去年全年營收約1,206億元，意味螞蟻今年首三季營收已接近去年全年水平，集團上半年營業收入錄得725億元，以此推算螞蟻第三季度營收將介乎420億至450億元。

外電早前報道，螞蟻集團將於國慶假期（內地為10月1日至8日）後招股，預計10月底掛牌。螞蟻A+H上市集資額或達350億美元，其中在香港集資175億美元，估值有望超過2500億美元（約1.9萬億港元）。

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編輯：陳健婷