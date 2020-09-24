  • 29°C
香港時間 : 2020924日 (四) 13:25
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【A股布局】上證半日挫1.5%　北向資金流出逾90億元

股樓投資 12:08 2020/09/24

分享：

受美國道瓊斯指數挫500多點的拖累，中港股市全綫下跌，市場風險胃納下降，外資對A股的興趣明顯大減。

【買樓上車】樓市回暖　高價成交再現　50萬首期預算有何選？，詳情請按【見下頁

上證指數周四（24日）中午報3231點，下跌1.5%，滬深300指數跌1.6%，而經常因估值過高而被詬病的深圳創業板指數則挫2.1%，報2544點。

的確，之前的當炒股沽壓不輕，如寧德時代（深：300750）跌2.6%，中芯國際（滬：688981）跌2.2%，紫金礦業（滬：601899）挫5.1%。同時，曾熱炒的光伏概念股也捱沽，陽光電源（深：300274）、隆基股份（滬：601012）和特變電工（滬：600089）分別插水8.8%、7.9%及5.9%。

【美股新股】名創優品MINISO赴美上市　騰訊高瓴資本有份持股，詳情請按【見下頁

券商指，臨近國慶長假期，市場經歷大漲後的調整還在持續之中，料餘下的交易日，A股會維持拉鋸的局面。

另外，外資在長假期前也有退守的迹象，北向資金本來已連續3日錄得淨流出，至周四（24日）上午進一步流出91.7億元（人民幣，下同），其中滬、深股通分別流出43.9億元及47.8億元。

iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」路】
 
國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com
如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ
# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
# Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛

A股 滬深300指數 上海證券交易所綜合股價指數 外資 深股通 中芯國際（滬：688981） 紫金礦業（滬：601899） 寧德時代（深：300750）

上一篇文章

【摩笛吹奏】大摩花旗齊降評級 東亞中午大跌9%

下一篇文章

【提提你】六合彩今晚恢復攪珠　頭獎800萬　只設網上及電話投注
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【上車之選】灣仔千禧物業靜中帶旺交通購物極便利 入場樓價480萬元起
【上車之選】灣仔千禧物業靜中帶旺交通購物極便利 入場樓價480萬元起
日本最年輕棋聖封手 以1500萬日圓天價成交
日本最年輕棋聖封手 以1500萬日圓天價成交
【網民熱話】一家三口想7000元租港島齊傢電單位　網民：使唔使包埋食呀？
【網民熱話】一家三口想7000元租港島齊傢電單位　網民：使唔使包埋食呀？
【百佳抽獎】百佳籌備「誠心賞你」大抽獎 派3200萬現金券　不用到百佳超市消費　直接登記參加（附最新超市優惠）
【百佳抽獎】百佳籌備「誠心賞你」大抽獎 派3200萬現金券　不用到百佳超市消費　直接登記參加（附最新超市優惠）
【欲哭無淚】西營盤納米樓單日6連撻　業主600萬訂金凍過水
【欲哭無淚】西營盤納米樓單日6連撻　業主600萬訂金凍過水
833元Staycation 入住馬可孛羅香港酒店 尋找旅行的感覺
833元Staycation 入住馬可孛羅香港酒店 尋找旅行的感覺