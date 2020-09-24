【A股布局】上證半日挫1.5%　北向資金流出逾90億元

受美國道瓊斯指數挫500多點的拖累，中港股市全綫下跌，市場風險胃納下降，外資對A股的興趣明顯大減。

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上證指數周四（24日）中午報3231點，下跌1.5%，滬深300指數跌1.6%，而經常因估值過高而被詬病的深圳創業板指數則挫2.1%，報2544點。

的確，之前的當炒股沽壓不輕，如寧德時代（深：300750）跌2.6%，中芯國際（滬：688981）跌2.2%，紫金礦業（滬：601899）挫5.1%。同時，曾熱炒的光伏概念股也捱沽，陽光電源（深：300274）、隆基股份（滬：601012）和特變電工（滬：600089）分別插水8.8%、7.9%及5.9%。

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券商指，臨近國慶長假期，市場經歷大漲後的調整還在持續之中，料餘下的交易日，A股會維持拉鋸的局面。

另外，外資在長假期前也有退守的迹象，北向資金本來已連續3日錄得淨流出，至周四（24日）上午進一步流出91.7億元（人民幣，下同），其中滬、深股通分別流出43.9億元及47.8億元。

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記者：林衛