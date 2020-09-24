【Tesla股價】《沽注一擲》原型Michael Burry：Tesla是泡沫　排放積分不代表盈利能力

▲ Tesla電池日未能投資者滿意，股價回吐一成

特斯拉（Tesla，美：TSLA）「電池日」發布會未能令市場滿意，Tesla周三股價大跌一成。美國對沖基金經理、《沽注一擲（The Big Short）》原型Michael Burry 本周連發帖文質疑Tesla，Burry 指，Telsa 以外的全球汽車行業市銷率（Price-to-Sales）僅0.35倍，而Tesla 為18倍，標籤Tesla為泡沫。

Michael Burry指，Tesla以外的全球汽車年銷售額2.3萬億美元，EBIT（息稅前利潤）1000億美元，總市值8070億美元。與此相比，Tesla銷售額為250億美元，沒有EBIT，市值4380億美元，形容Tesla在排放監管積分收入（regulatory credit）是「正在融化的冰塊」。

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他在另一帖文指，Tesla 出售「排放監管積分」賺取收入，不一定集團具盈利能力，指Tesla 收入、交付數目在今年內無增長，若撇除排放積分收入，首兩季更錄經營虧損，再次形容Tesla為泡沫。

Michael Burry被視為2007、08年首批發現美國次貸危機即將爆發的投資者之一，並在從看淡房貸債務擔保證券獲厚利。

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編輯：麥德銘