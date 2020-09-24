【買樓上車】樓市回暖　高價成交再現　50萬首期預算有何選？

疫情持續緩和，樓市交投氣氛好轉，各區重現高價成交，若首期預算不多，如只有50餘萬，上車客到底有何選擇？要搵上車盤，最好留意近期二手成交，既可以收窄搜索範圍，亦可了解近期市價，有助與業主討價還價。

【買樓上車】樓齡僅5年 首期不用40萬 洪水橋有盤揀 上車客首選？【下一頁】

祥益地產林偉光說，屯門豫豐花園5座高層A室，實用面積362平方呎，早前以495萬元易手，實用呎價13,674元，屬市價成交。他續說，新買家鍾情屋苑可養竉物，而且周邊環境清幽，加上單位內籠企理四正，決定即睇即買，作自住之用。

以上址為例，買家申請九成按揭，首期要49.5萬元，若分30年還，息率2.5厘計，月供17,603元，最低每月入息要求則約42,159元。

翻查近期成交紀錄，屋苑仍見500萬元以下成交。值得留意的是，對上車客來說，屋苑除了要價平，交通也要好，惟豫豐花園位於屯門藍地，距離屯門市中心較遠。不過，屋苑鄰近輕鐵站，可轉乘西鐵往返市區。

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除了屯門，粉嶺也有選擇。中原區國健說，欣翠花園2座中層C室，實用面積378平方呎，兩房間隔，開價約500萬元，終以475萬元易手，實用呎價約12,566元。他續說，新買家為同區用家，見單位間隔合用，業主提供合理議價空間，即買入單位自住。

以上址為例，買家申請九成按揭，首期要47.5萬元，若分30年還，息率2.5厘計，月供16,891元，最低每月入息要求則約40,455元。

資料顯示，欣翠花園位於粉嶺吉祥街8號，於1992入伙，建有4座住戶大樓，提供372伙，實用面積約378平方呎至977平方呎。不過，屋苑交通相對不便，距離最近的港鐵上水站，要10餘分鐘路程。

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