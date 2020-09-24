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【美股新股】名創優品MINISO赴美上市　騰訊高瓴資本有份持股

股樓投資 11:51 2020/09/24

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全球化創意居家生活用品零售商名創優品（MINISO），向美國證券交易委員會（SEC）公開遞交招股書擬於紐交所上市，計劃集資1億美元（約7.75億港元），代碼為MNSO。此次IPO承銷商為高盛和美銀證券。根據名創優品招股文件，高瓴資本、騰訊（00700）目前各自持有5.4%股份。

名創優品此次赴美上市的募集資金將主要用於擴張全球門店和零售網路，升級倉儲和物流網路、進一步提升數字化運營系統等。

【中國首富】外號「獨狼」 靠一支水擊敗雙馬　鍾睒睒身家4600億 膺中國首富  【見下頁

據研究機構Frost&Sullivan報告顯示，2019年全球自有品牌綜合零售GMV達520億美元，名創優品以27億美元（約合190億人民幣）佔比5.2%，為全球規模最大的自有品牌綜合零售商。

名創優品智慧門店系統數據顯示，2019年，在中國市場，名創優品進店客流量超過4.16億人次，進店購買率達30%以上；超過80%的進店消費者年齡在40歲以下，超過60%在30歲以下。

截止2020年6月30日，名創優品在全球逾80個國家和地區有超過4200間門店，其中在中國市場開拓了超過2500間門店，海外市場超1680間。

招股書顯示，名創優品2019財年（2018年7月至2019年6月）收入達93.94億元，在全球新冠肺炎疫情影響下，2020財年（2019年7月至2020年6月），年收入達89.79億元。

2018年9月，名創優品宣布與騰訊和高瓴資本簽署關於合共10億元的戰略投資協議，正式成為其股東。

 

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