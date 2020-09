【美國大選】「我只會連任！」 特朗普拒絕和平移交權力

美國總統大選即將在11月3日舉行,但大選結果卻不一定當天就有,有分析指甚至到明年,還未知誰將出任總統。競逐連任的總統特朗普(Donald Trump)已多次表明不會輕易認輸,即使落選,亦不會和平移交權力。

受新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)疫情影響,今年多個州分將以郵寄方式投票。總統特朗普多次抨擊郵寄選票是一場災難(the ballots are a disaster.),其漏洞可造成選舉舞弊。

以往,郵寄選票曾出現舞弊。在2018年北卡羅來納州初選中,有共和黨候選人的顧問篡改選票,導致要重新投票;今年在新澤西州,發現有數百張選票被塞在一個郵箱中,有兩名民主黨議員被指控涉嫌在郵寄投票上舞弊。

【美國大選】拒承諾敗選交出權力 民主黨:特朗普急了【下一頁】

【新冠疫苗】美國大選前難面世?特朗普或阻止收緊疫苗指引【下一頁】

由於郵寄選票存在風險,候選人都可挑戰結果,屆時便會交由最高法院審理。特朗普相信,選舉結果可能會在美國最高法院審理後才有定論。故此,最高法院大法官金斯伯格逝世後的繼任人,極有可能影響大選結果,填補大法官席位便引發民主、共和兩黨之爭。

在周三(23日)的記者會上,特朗普被問及會否承諾落選後和平移交權力,他表示:

「(選舉後)不會有權力移交,而是延續。」( there won't be a transfer, frankly, there'll be a continuation.)