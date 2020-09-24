【美國大選】「我只會連任！」 特朗普拒絕和平移交權力

▲ 美國總統特朗普（Donald Trump）已多次表明不會輕易認輸，即使落選，亦不會和平移交權力。

美國總統大選即將在11月3日舉行，但大選結果卻不一定當天就有，有分析指甚至到明年，還未知誰將出任總統。競逐連任的總統特朗普（Donald Trump）已多次表明不會輕易認輸，即使落選，亦不會和平移交權力。

受新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情影響，今年多個州分將以郵寄方式投票。總統特朗普多次抨擊郵寄選票是一場災難（the ballots are a disaster.），其漏洞可造成選舉舞弊。

以往，郵寄選票曾出現舞弊。在2018年北卡羅來納州初選中，有共和黨候選人的顧問篡改選票，導致要重新投票；今年在新澤西州，發現有數百張選票被塞在一個郵箱中，有兩名民主黨議員被指控涉嫌在郵寄投票上舞弊。

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由於郵寄選票存在風險，候選人都可挑戰結果，屆時便會交由最高法院審理。特朗普相信，選舉結果可能會在美國最高法院審理後才有定論。故此，最高法院大法官金斯伯格逝世後的繼任人，極有可能影響大選結果，填補大法官席位便引發民主、共和兩黨之爭。

在周三（23日）的記者會上，特朗普被問及會否承諾落選後和平移交權力，他表示：

「（選舉後）不會有權力移交，而是延續。」（ there won't be a transfer, frankly, there'll be a continuation.）

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責任編輯：葉芷樺