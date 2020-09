▲ 【美國大選】拒承諾敗選交出權力 民主黨:特朗普急了

勝選者上台,敗選者下台,是選舉的核心原則,惟11月3日舉行的美國大選,總統特朗普拒承諾倘敗選交出權力,籲外界拭目以待,引起政界譁然,遭朝野炮轟,共和黨議員亦稱有關想法匪夷所思及不可接受,民主黨則稱這反映特朗普急於牢抓權力,是獨裁者。

特朗普拒承諾遵守選舉結果,有共和黨議員亦看不過眼,資深共和黨人羅姆尼(Mitt Romney)在Twitter發帖文,指認為總統可不尊重憲法保障的倡議,是匪夷所思及不可接受(unthinkable and unacceptable)。

羅姆尼指出,民主的基礎是和平的權力交替,沒有這點的,有白俄羅斯(undamental to democracy is the peaceful transition of power; without that, there is Belarus)。

民主黨的眾議院情報委員會主席希夫(Adam Schiff)亦在Twitter發帖文,指特朗普拒承諾交出權力,反映他焦急想牢牢抓住權力(so desperate to cling to power),置百萬計選票於不顧,並斥共和黨膽怯,不敢作聲。

希夫亮相MSNBC節目時再提及事件,稱特朗普已明確地表達自己的意圖,講明敗選亦不會放棄權力,形容這是獨裁者所為,呼籲民眾採取行動,捍衛民主。

責任編輯:林建忠