▲ 【美國大選】拒承諾敗選交出權力 民主黨：特朗普急了

勝選者上台，敗選者下台，是選舉的核心原則，惟11月3日舉行的美國大選，總統特朗普拒承諾倘敗選交出權力，籲外界拭目以待，引起政界譁然，遭朝野炮轟，共和黨議員亦稱有關想法匪夷所思及不可接受，民主黨則稱這反映特朗普急於牢抓權力，是獨裁者。

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特朗普拒承諾遵守選舉結果，有共和黨議員亦看不過眼，資深共和黨人羅姆尼（Mitt Romney）在Twitter發帖文，指認為總統可不尊重憲法保障的倡議，是匪夷所思及不可接受（unthinkable and unacceptable）。

羅姆尼指出，民主的基礎是和平的權力交替，沒有這點的，有白俄羅斯（undamental to democracy is the peaceful transition of power; without that, there is Belarus）。

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民主黨的眾議院情報委員會主席希夫（Adam Schiff）亦在Twitter發帖文，指特朗普拒承諾交出權力，反映他焦急想牢牢抓住權力（so desperate to cling to power），置百萬計選票於不顧，並斥共和黨膽怯，不敢作聲。

希夫亮相MSNBC節目時再提及事件，稱特朗普已明確地表達自己的意圖，講明敗選亦不會放棄權力，形容這是獨裁者所為，呼籲民眾採取行動，捍衛民主。

責任編輯：林建忠