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【TikTok爭議】美參議員提法案　要求手機App註明開發、數據儲存地

科技 11:23 2020/09/24

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針對TikTok爭議，美國國會兩黨參議員最新在周三提出一項法案，要求手機應用程式需註明開發國家，及公開數據儲存地點。

中美角力持續升溫，其中針對中國短片應用程式TikTok （抖音國際版）、WeChat等進行封殺，還將要求蘋果公司（Apple）及Google於周日（27日）起，在應用程式商店將TikTok下架。針對TikTok爭議，美國國會兩黨參議員最新在周三提出一項法案，要求手機應用程式需註明開發國家，及公開數據儲存地點。

美國共和黨參議員斯科特（ Rick Scott）與內華達州民主黨參議員馬斯托（ Catherine Cortez Masto）日前提出《美國隱私保護法案》（American Privacy Protection Act），要求聯邦貿易委員會指示營運應用程式的所有公司，須公開這些應用程式的開發及數據儲存地。

【華為禁令】手機芯片用到幾耐？華為：正在點算儲備

TikTok上半年刪逾1.04億部短片　籲科企聯手打擊不法內容散播

斯科特還在Twitter上表示，「我們對手支持的應用程式如TikTok及WeChat」，已對國家安全構成巨大風險，而知道這些應用程式來自哪個國家，會是首步保護美國人數據及安全的舉措。

馬斯托又提到，愈來愈多消費者將個人數據分享給來源不明的應用程式開發者，有時候來自俄羅斯、中國或其他地方的公司，但他們可能會將民眾的個人數據分享給其政府。

另一方面，TikTok為阻止美國政府實施行政命令，已入禀美國法院， 申請初步禁制令作應對。

【華為禁令】美「淨網」影響未知　華為加大B2B業務繼續招聘人才

責任編輯：張寶燕

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