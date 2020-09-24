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【石Sir午市閒談】東亞、中外運、鐵塔、中芯、潤泥及小米最新部署（立即觀看）

即市財經 12:43 2020/09/24

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恒生指數半日挫422點，中午收報23319點。今日焦點股有東亞 （00023） 、中國外運 （00598） 、鐵塔 （00788） 、中芯 （00981） 、華潤水泥 （01313） 及小米 （01810） ，詳情請待《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉為你分析。

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