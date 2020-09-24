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【宏觀中國】宏觀政策回歸常態？　明年專項債規模或低於3.75萬億

股樓投資 11:16 2020/09/24

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據報道，部分地方已提前完成今年專項債的發行，着手儲備2021年的專項債項目。不過，在額度的預測方面，官方未有答案，而主流意見認為明年額度不會高於今年的3.75萬億元（人民幣，下同）的水平。

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資料顯示，2015年首度發行的專項債，當年額度只有1,000億元。其後不斷增加，2016至2018年，發行量分別為4,000億元、8,000億元及超過1萬億元，2019年擴張至2.15萬億元。今年為應對疫情的衝擊，規模激增至3.75萬億元，大幅增加1.6萬億元。

關鍵是，早前人民銀行貨幣政策委員會委員馬駿曾說，明年首季經濟復甦的任務應該基本完成，宏觀政策應開始回歸常態，意味今年超常規的政策可能有所調整。

更重要是，原來專項債也受地方政府債務率的約束。財政部數據顯示，預計年底地方債務餘額將達到26萬億元，換言之，年底的債務率預計算到94%，非常接近100%的紅綫。因此，有專家預測，明年專項債額度可能在3萬至3.5萬億元左右。

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有分析指，明年新增的專項債額度會按「資金跟項目走」的原則分配，向風險水平較低的地區給予傾斜，同時，有資金閑置的地方，獲分配的額度也會減少。

據了解，目前地方儲備的專項債項目分布在交通基礎設施、農林水利、生態環保、社會事業、城鄉冷鏈物流、市政和產業園區等領域。

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記者：林衛

中國 人民幣 地方債 經濟

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