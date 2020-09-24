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【螞蟻IPO】螞蟻集團井賢棟：新金融核心是「錢找人」 數據成為最重要資源

即市財經 11:08 2020/09/24

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螞蟻集團董事長井賢棟在外灘大會表示，金融服務已由「人找錢」變為「錢找人」。

螞蟻集團（前稱：螞蟻金服）即將中港上市，董事長井賢棟上市前在外灘大會上致辭，表示金融所要服務的目標都源自民眾，新金融應該是人人共享的金融，無論年齡、地域或者財富多少，每個個體都能獲得金融的助力，擁有平等發展的機會。

井賢棟稱，金融服務的核心正以錢為中心到以人為中心，如果過去的金融是「人找錢」、「企業找錢」，新金融則為「錢找人」、「錢找企業」，為他們提供助力和支持。今天的新金融服務更加個性化、智能化和場景化。

井賢棟認為，建設新金融體系必須要以科技和數據為支撐，過去金融最重要的資源是資產，新金融最重要的資源是數據。過去技術架構是中心化思想，新金融架構會是數據時代的分佈式思想，未來雲計算分佈式數據庫、區塊鏈為代表的雲庫鏈將成為核心關鍵技術。

井賢棟續指，過去金融風險控制實際上是防範人靠抵押和擔保，穿上防彈衣，但新金融是相信人，用數據和科技去預判並消除風險。「新金融是增量市場，不是分現有的蛋糕，而是共同做大蛋糕；不是獨木成林，而是科技企業和金融企業彼此依存，互為生態。」

在上海舉辦的外灘大會正式名稱為全球金融科技大會，由上海市政府指導，螞蟻集團和支付寶主辦，被視為上海加快推進國際金融科技中心建設的重要舉措。

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編輯：陳健婷

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