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【美國示威】3警涉射殺黑人 民眾不滿無人被控謀殺

環球社會熱點 11:15 2020/09/24

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【美國示威】3警涉射殺黑人 民眾不滿無人被控謀殺

美國再爆發大規模的反警暴示威。路易斯維爾州3名警察在半年前，闖入黑人泰勒（Breonna Taylor）的住所，並將她擊斃。其中一名警察被控危及鄰居的罪名，另外兩名警察未有被起訴，事件再次引起民眾強烈不滿。示威現場爆發小型槍戰，2名警員中槍。

華府被爆想用軍用武器清場 如熱射線【下一頁】

美國司法部長擬告示威者煽動叛亂 做法罕見【下一頁】

3名警察在3月時，闖入26歲黑人泰勒的住所，但未有隨即表明身份，泰勒與男友以為被不法份子闖入，其男友開槍，泰勒遭其中一名警員擊斃。

肯塔基檢察長卡梅倫（Daniel Cameron）表示，州陪審團決定不起訴警員謀殺罪名。開打槍射殺泰勒的警員被控3項「一級肆意危害罪」（first-degree wanton），屬較輕的罪名；另外兩名警員則未被起訴。

屬共和黨的卡梅倫坦言，「毫無疑問，這是一宗令人費解、激動的案件」。

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美國黑人男童持玩具槍上網課 遭校方停課報警【下一頁】

肯塔基以往的示威大多數在晚上9時結束，大致和平；直至周三（23日），示威現場發小型槍戰，未知槍擊是否與示威者有關。聯邦調查局（FBI）介入調查，並確認2名警員中槍。當地媒體報道，至少1人因此被捕。

路易斯維爾警方補充，中槍的2名警員目前情況穩定，並無生命危險，其中一人正接受手術。

美國撐警與反警暴陣營對峙 肯塔基打吡賽馬場外成戰場【下一頁】

責任編輯：鄧燕君

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