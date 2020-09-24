【中國債市】富時世界國債指數評估結果今揭盅　若獲納入料吸資千億美元

▲ 富時羅素將於今日（24日）美國交易時段後公布會否將中國債券加入其獲廣泛追蹤的世界政府債券指數（WGBI）。

富時羅素將於今日（24日）美國交易時段後公布會否將中國債券加入其獲廣泛追蹤的世界政府債券指數（WGBI），若成功納入將為在岸債市帶來千億美元的資金流入。多間國際資產管理公司表示，中國政府做出的一系列改革措施顯著提升本次被納入的概率。

摩根士丹利和渣打的策略師分別認為今次富時世界國債指數納入中國債券的機會率達90%和80%。另外，法巴資產管理亞太多資產量化投資方案主管Paul Sandhu也指，基於市場的規模以及資金流入，中國將會，也應該被納入這個指數。

若獲納入料吸資千億美元



投資界估計，中國市場若被納入富時世界國債指數將帶來千億美元的流入（見下表）。

機構 資金流入預測（美元） 貝萊德 1000億至1200億 渣打 1400億1700億 花旗 1200億 大摩 600億至900億



貝萊德亞洲信貸團隊主管賽思 （Neeraj Seth）指出，投資者正關注整體的固定收益市場，以尋找收益以及能帶來收益的資產。目前，外資持有中國政府債券的比例接近10%，但其在中國在岸債券市場的整體持股比例仍少於3%，遠低於全球大多數規模較大的相關固定收益市場。



他指出，若中國債券被納入富時世界國債指數（WGBI），料環球投資者將為中國債券市場帶來即時約1,000至1,200億美元的資金流入，使中國政府債券的外資持倉比例上升至十數百分比的中段（mid teen percent）。

中國債券相繼獲納入國際指數

中國在岸債券於去年4月起納入彭博巴克萊全球綜合指數，此後又於今年首季度進入摩通債券指數，在不到一年半的時間裡，外資持有的境內債券規模增長了逾50%。即使是在今年3至4月份國際金融市場大幅波動、主權債券因投資者換取美元流動性大幅下跌時，境外資金流入的步伐也未曾停止。

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編輯：吳敏芳