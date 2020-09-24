【摩笛吹奏】大摩花旗齊降評級 東亞中午大跌9%

東亞銀行（00023）日前落實有意出售人壽保險業務，大摩亦同時下調該行評級。大摩指出，市場本來期望東亞會有更大的動作，該行的基本面仍面對挑戰之下，認為缺乏短期催化劑。大摩下調東亞評級至「與大市同步」，目標價為16元。東亞被資金洗倉，中午大跌9.3%報14.4元。

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另一行大行花旗，更下調東亞評級至「沽售」，目標價亦調低三成至14.6元，並表示東亞銀行今年以來表現好於其他香港銀行股，預計之後股價和同業的差距會收窄。在出售東亞人壽後，銀行致力於聚焦核心業務並改善集團的凈資產收益率，但管理層勉強將中期股本回報率（ROE）目標價定在高單位數增長，同時強調了經濟的不確定性和行業面臨的挑戰。該行又指，由於東亞盈利能力較低，對其股份持謹慎態度，預料未來幾年ROE僅在中、低單位數，估計今年至2023年的平均ROE為4.4％。

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