【攪珠結果】六合彩今晚恢復攪珠　頭獎800萬（附攪珠號碼結果）

暫停了大半年，六合彩今日（9月24日）恢復，並已於今晚9:30完成攪珠。

今期六合彩攪珠結果為：11、24、26、35、42、44；特別號碼為20。

馬會早前宣布，在恢復六合彩初期，每星期攪珠一次。除了今日9月24日攪珠外，下兩期六合彩將於9月29日（星期二）及10月8日（星期四）攪珠。若疫情持續穩定，馬會下一季將恢復在場外投注處售賣六合彩彩票。

要留意，現時馬會只提供網上及電話六合彩投注服務，不設場外投注處現場購買彩票，以免顧客聚集而造成公共衞生風險。

翻查資料，對上次六合彩攪珠已是2月1日的新春金多寶，當時總投資額近1.5億元，頭獎有1.5注中獎，每注派近3,900萬元，二獎亦有5注中，每注派約136萬元。新冠肺炎疫情反覆，馬會曾宣布7月21日六合彩恢復攪珠，惟最終因本地爆出第3波疫情而取消。

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責任編輯：葉卓偉