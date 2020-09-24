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【英國疫情】港府料列英國為高風險地區　10月1日起來港旅客須持陰性證明

即市財經 10:46 2020/09/24

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英國法國等地疫情重回高位，港府料最快今日刊憲列英國為高風險地區，10月起來港上機前要持陰性證明

英國新冠肺炎疫情反彈，不排除全國「封城」。消息指，港府擬將英國納入高風險地區，最快今日刊憲，要求英國抵港旅客10月1日起需持新冠肺炎病毒檢測陰性證明。國泰航空 （00293） 今早股價疲弱，最新跌1.7%。

國泰不申請保就業相當於變相預告裁員，參考環球同業，國泰隨時裁減4000人，詳情可看【下一頁】

國泰早前公布8月客貨運數據時指出，單月客運量按年跌99%，運載率僅19.9%，但個別航線的需求較強，其中前往英國的航班因留學生需求使運載率高達90%，遠遠較其他航線理想。

近期歐洲多地疫情惡化，多地單日確診數字重回高峰。香港目前所訂的高風險地區，未有任何歐洲國家，據港府要求，入境香港人士在登機當日或之前14日內，曾在高風險地區停留，須在上機前提交病毒測試陰性證明，即使檢測結果為陰性，抵港後也需於指定酒店作14天檢疫。

目前10個高風險地區包括：

  • 孟加拉
  • 埃塞俄比亞
  • 印度
  • 印尼
  • 哈薩克斯坦
  • 尼泊爾
  • 巴基斯坦
  • 菲律賓
  • 南非
  • 美國

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編輯：麥德銘

疫情 經濟 國泰航空（00293） 香港 英國 新冠肺炎疫情 新冠肺炎

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