【英國疫情】港府列英國為高風險地區　10月1日起來港旅客須持陰性證明

▲ 英國法國等地疫情重回高位，港府料最快今日刊憲列英國為高風險地區，10月起來港上機前要持陰性證明

英國新冠肺炎疫情反彈，不排除全國「封城」。港府下午正式公布，將英國納入高風險地區，會刊憲要求10月1日起，英國來港旅客需持新冠肺炎病毒檢測陰性證明。國泰航空 （00293） 今日股價疲弱，全日跌2%，再創逾1個月低位，收報5.34元。

食物及衛生局發言人表示，全球疫情目前越趨嚴峻，新增個案數字由3月底至5月中的每日7萬至10萬宗，6月底上升至每日約16萬至18萬宗，至7月底以來上升至每日22萬至29萬宗，到9月中上升至每日25萬至32萬宗。在過去一星期（9月14日至20日），全球新增大約200萬宗感染個案，數字較上一星期上升了6%，為疫情開始以來最高的單周數字。鑑於全球疫情發展，香港的入境防控措施不能鬆懈。

國泰不申請保就業相當於變相預告裁員，參考環球同業，國泰隨時裁減4000人，詳情可看【下一頁】

國泰早前公布8月客貨運數據時指出，單月客運量按年跌99%，運載率僅19.9%，但個別航線的需求較強，其中前往英國的航班因留學生需求使運載率高達90%，遠遠較其他航線理想。

近期歐洲多地疫情惡化，多地單日確診數字重回高峰。香港目前所訂的高風險地區，未有任何歐洲國家，據港府要求，入境香港人士在登機當日或之前14日內，曾在高風險地區停留，須在上機前提交病毒測試陰性證明，即使檢測結果為陰性，抵港後也需於指定酒店作14天檢疫。

目前10個高風險地區包括：

孟加拉

埃塞俄比亞

印度

印尼

哈薩克斯坦

尼泊爾

巴基斯坦

菲律賓

南非

美國

相關文章：

新型冠狀肺炎全球疫情（09月24日 時間10：00）

【英國疫情】單日增逾6千確診 較前日多超過四分之一

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

編輯：麥德銘