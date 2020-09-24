胡杏兒囝囝Brendan早前獲網民大讚唔扭計買玩具，近日乖B行徑又添一件！杏兒早前獲委任噴鼻流感式疫苗代言人，今年終於適齡接種。由於只需噴鼻，無針無痛，Brendan全程乖乖，噴鼻時更向醫生叔叔展露殺死人嘅甜笑！



杏兒表示，早前獲委任代言人時，已想帶Brendan試試接種噴鼻式流感疫苗，但Brendan當時尚未兩歲，未能接種。「他現在已差不多三歲，加上近期新冠肺炎肆虐，很擔心他會感染流感，要出入醫院，增加感染肺炎風險，所以便馬上安排他接種疫苗，盡做一切防疫措施。」



囝囝打針曾哭至聲沙 杏兒老公感「肉赤」

杏兒笑言，雖然Brendan平日十分聽話，但畢竟是小朋友，之前每次打針、接種疫苗，都必定大喊，「試過一次可能打針令他特別痛，他哭了差不多一小時，聲都沙了，最終哭到累了才停下來，我和老公都很心痛。」



噴鼻接種過程簡單輕鬆 Brendan開心滿Fun

這次接種噴鼻式流感疫苗，過程簡單，Brendan全程笑晒，「醫生叔叔還跟他開玩笑，叫Brendan聞聞噴出來的是什麼香味？是士多啤梨還是香蕉？結果，Brendan說真的聞到士多啤梨香味，很搞笑！」

噴鼻式流感疫苗成效與針劑流感疫苗相約，但全程無針，適合2至49歲人士接種。



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