特朗普前顧問：美國淪為「可憐蟲」 與中國無尤

中美惡鬥戰線延至聯合國,多國表示擔憂。美國總統特朗普聯合國大會7分鐘演講,提及中國11次之多。特朗普演講處處攻擊中國,要求國際就疫情向中國「追責」,又指中國污染環境而美國氣候紀錄「非凡」。不過,特朗普一名前助手公開直言,美國正淪為「可憐蟲」(object of pity),這跟中國並無關係,只怪美國自己。

特朗普前俄羅斯政策顧問希爾(Fiona Hill)向美國有線電視新聞網(CNN)表示,美國在外界包括盟友眼中,愈來愈被視為一條可憐蟲。「因為他們都對美國內部發生的事感到震驚,他們看着我們的分裂正如何生吞我們自己。」

希爾直言,美國有今日,跟中國根本沒有關係:

「這都是我們自己一手做成的,並非俄羅斯人或中國人害我們。是我們自己害自己。」

(We're the ones who are creating all this. It's not the Russians or the Chinese or anyone else. We are doing this to ourselves.)

美國新冠肺炎疫情死亡人數突破20萬,確診人數正邁向700萬。希爾批評,特朗普政府把應對疫情、處理種族關係、統合政治分歧統統搞砸(bungled)。「人們看到美國正在發生的事情,這正正就是削弱我們地位的東西,我們對外展示的大場面(spectacles)正推動着這一切。」

皮尤研究中心(Pew)月中民調顯示,美國在西歐、日韓、澳洲、加拿大等13國之中,過去1年聲望加速下跌,一大原因正是特朗普政府應對疫情不力。

希爾2017年加入白宮國家安全委員會,擔任歐洲與俄羅斯政策高級主管兼總統副助理,去年離開白宮。她曾就特朗普「通俄門」向國會作證,警告共和黨人為特朗普辯護,有擴大俄羅斯干選美國2016年大選影響的風險。

希爾又向CNN表示,假如特朗普連任,北約恐怕難以繼續存在。她稱,現在多數美國親密盟友,以至其他大國,都不視美國為領導者,反而相反,他們認為美國受到內部問題纏身,可以辦到的事不多。

責任編輯:連兆鋒