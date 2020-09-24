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【新股IPO】名創優品MINISO美國申請上市 騰訊持股5.4%

即市財經 10:05 2020/09/24

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名創優品在美國正式遞交上市申請文件，騰訊持股5.4%。

騰訊 （00700） 有份投資的平價雜貨品牌名創優品（MINISO）向美國證券交易委員會（SEC）公開遞交招股書，計劃集資1億美元（約7.75億港元），股票代碼為「MNSO」。根據名創優品招股文件，高瓴資本、騰訊目前各自持有5.4%股份。

截至今年6月，名創優品門店數目達4222家，其中2,533家在中國，其餘1,689家在海外。名創優品2019年GMV（成交額）為190億元（人民幣，下同）。截至6月底財年收入為90億元，按年跌4.4%；財年虧損2.6億元。

名創優品擬將集資資金用於投資門店網絡、倉庫及物流系統、信息技術系統及一般公司用途。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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編輯：陳健婷

香港股票 美股 騰訊控股（00700） 集資 IPO

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