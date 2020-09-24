WeWork出售中國業務多數股權

▲ 共享辨公室WeWork將出售中國業務多數股權。

共享辨公室WeWork將出售中國業務多數股權。分析認為，這是WeWork放棄以往快速增長方式、尋求降低風險的最新跡象。WeWork表示，由摯信資本（Trustbridge Partners ）牽頭的財團將斥2億美元，增持WeWork中國的股份。

WeWork將授權其名稱和服務的使用權，從中收取費用。這筆交易的部分內容類似於傳統的特許經營模式，同時WeWork正在放棄運營控制權，但消息人士透露，WeWork將保留中國業務的少數股權和一個董事會席位。

WeWork在2016年在上海開設首間辦公室。一年後，WeWork與中國投資公司弘毅投資、軟銀及其他投資者成立合營公司，在中國擴張。根據公開文件，WeWork去年持有合營公司59%股權。

Trustbridge營運合夥人Michael Jiang將被任命為WeWork中國的代理行政總裁。

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編輯：吳敏芳