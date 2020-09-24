  • 28°C
香港時間 : 2020924日 (四) 10:21
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

WeWork出售中國業務多數股權

即市財經 10:01 2020/09/24

分享：

共享辨公室WeWork將出售中國業務多數股權。

共享辨公室WeWork將出售中國業務多數股權。分析認為，這是WeWork放棄以往快速增長方式、尋求降低風險的最新跡象。WeWork表示，由摯信資本（Trustbridge Partners ）牽頭的財團將斥2億美元，增持WeWork中國的股份。

WeWork將授權其名稱和服務的使用權，從中收取費用。這筆交易的部分內容類似於傳統的特許經營模式，同時WeWork正在放棄運營控制權，但消息人士透露，WeWork將保留中國業務的少數股權和一個董事會席位。

WeWork在2016年在上海開設首間辦公室。一年後，WeWork與中國投資公司弘毅投資、軟銀及其他投資者成立合營公司，在中國擴張。根據公開文件，WeWork去年持有合營公司59%股權。

Trustbridge營運合夥人Michael Jiang將被任命為WeWork中國的代理行政總裁。

相關文章：

WeWork獲軟銀注資逾85億 次季收入增9%至68億

軟銀撤回30億美元投資 WeWork聯合創辦人起訴軟銀

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

編輯：吳敏芳

經濟 中國 WeWork 上海

上一篇文章

【新股IPO】名創優品MINISO美國申請上市 騰訊持股5.4%

下一篇文章

【配股潮】JS環球生活挫一成　折讓近12%配股淨籌10.7億元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股市況】美股突遭拋售　道指收市瀉525點　納指挫3%　Tesla跌10%（不斷更新）
【美股市況】美股突遭拋售　道指收市瀉525點　納指挫3%　Tesla跌10%（不斷更新）
百佳抽獎│百佳3200萬「誠心賞你」大抽獎10月有詳情　不用消費即可參加
百佳抽獎│百佳3200萬「誠心賞你」大抽獎10月有詳情　不用消費即可參加
【新股IPO】嘉和生物6998孖展熱爆　暫錄逾684億超購約236倍（不斷更新）
【新股IPO】嘉和生物6998孖展熱爆　暫錄逾684億超購約236倍（不斷更新）
【恒指夜期】滙豐ADR跌0.7%　恒指黑期跌230點（不斷更新）
【恒指夜期】滙豐ADR跌0.7%　恒指黑期跌230點（不斷更新）
【螞蟻IPO】螞蟻集團明日香港闖關 傳香港集資175億美元、不尋求基石投資者（第七版）
【螞蟻IPO】螞蟻集團明日香港闖關 傳香港集資175億美元、不尋求基石投資者（第七版）
【新股IPO】嘉和生物招股入場費12121元 引12名基石投資者
【新股IPO】嘉和生物招股入場費12121元 引12名基石投資者