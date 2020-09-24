【TikTok拆骨】字節跳動：已向北京提許可申請　TikTok入禀美法院阻下架

▲ TikTok此前宣布，與甲骨文、沃爾瑪的交易，涉及成立新公司TikTok Global。

TikTok美國業務出售細節日前已經敲定。TikTok母公司字節跳動公布，根據《中華人民共和國技術進出口管理條例》和《中國禁止出口限制出口技術目錄》規定，已經向北京市商務局提交了許可申請，正在等待北京市商務局受理決定。

另一邊廂，TikTok入禀美國法院， 申請初步禁制令， 阻止美國政府實施行政命令， 要求蘋果公司及Google， 由周日（27日）起， 在應用程式商店將TikTok下架， 並指當局並非真正關注國家安全，而是出於與11月總統大選有關的政治考慮。美國三藩市地方法官已阻止商務部要求蘋果公司及Google在9月20日晚前， 下架騰訊 （00700） 旗下即時通訊應用程式WeChat的命令。

TikTok此前宣布，與甲骨文、沃爾瑪的交易，涉及成立新公司TikTok Global。字節跳動早前公布，TikTok將開啟一輪上市前（Pre-IPO）融資，甲骨文和沃爾瑪將在此輪融資共計投資約125億美元。該輪融資完成後，字節跳動將持股80%，繼續掌握TikTok的控制權，甲骨文和沃爾瑪則會分別獲得TikTok的12.5%和7.5%的股份。

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編輯：吳敏芳