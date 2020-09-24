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【中國首富】外號「獨狼」 靠一支水擊敗雙馬　鍾睒睒身家4600億 膺中國首富

股樓投資 11:05 2020/09/24

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中國富豪榜近年是雙馬，即騰訊（00700）馬化騰及阿里巴巴（09988）馬雲之爭，但據最新《福布斯中國富豪即時排名榜》顯示，農夫山泉（09633）創辦人鍾睒睒以592億美元（約4,610億港元），登上中國首富之位。

農夫山泉昨日（23日）股價大升7%，收報39.3元，公司市值漲至4,397億元，鍾睒睒透過養生堂農夫山泉67.17%股權，另個人持有17.24%股份，合共84.4%，即3,711億元。另外他亦持有A股萬泰生物74.23%股權，令他的總身家升至4,610億元，膺中國首富。馬化騰以571億美元（約4,450億港元）跌落一級排第二，馬雲則以504億美元（3,930億港元）屈居第三。

農夫山泉是如何「印鈔」？ 被指「大自然的印鈔機」毛利率竟高達六成 詳情請按：【見下頁

其實今次已是鍾睒睒第二次登上中國首富之位，農夫山泉9月8日在香港上市，股價一度暴漲85%至39.8元的歷史新高，鍾睒睒一度以4,488億元身家成為首富，但當日農夫山泉很快就回落，鍾睒睒首富之位僅維持了約半小時。

福布斯中國富豪即時排名榜：

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農夫山泉成立於1996年，經過20多年的發展，已成為中國包裝飲用水及飲料的龍頭企業，產品覆蓋包裝飲用水、茶飲料、功能飲料及果汁飲料等類別，是中國飲料20強之一。2012年至2019年間，公司連續八年保持中國包裝飲用水市場佔有率第一，更有「水中的可口可樂」的美喻。

今年66歲的鍾睒睒是記者出身，曾於《浙江日報》做了5年記者，他是一名營銷高手，公司的宣傳策略全出自他的手，惟他的作風低調神秘，甚至被內地媒體形容為低調到國內鮮見。由於他極度低調，令他還有一個外號「獨狼」，說他總是一個人獨來獨往，不與其他人交流。

新股IPO是為投資者留水位還是不敢太進取？幾隻第二上市中概股均不取最高定價　詳情請按：【見下頁

幾年記者生涯之後，鐘睒睒拓寬了眼界。他於1988年南下海南創業；1993年創辦養生堂有限公司，打響了養生堂龜鱉丸、朵而膠囊等品牌；1996年，在杭州投資創立農夫山泉股份有限公司，打造出農夫山泉、農夫果園、尖叫等國內知名飲料品牌。

「真正做企業的人不會過多露面。」鐘睒睒曾直言，他也鮮少公開演講，接受專訪。而上市這種重大時刻，也只是上市敲鐘，沒有線上慶祝，甚至連自家官網、公眾號、微博和抖音都沒有相關的信息。

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記者：李兆明
香港股票 騰訊控股（00700） 農夫山泉（09633） 阿里巴巴－SW（09988） A股 阿里巴巴 騰訊 富豪

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