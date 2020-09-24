【港股市況】恒生指數早段跌逾300點　東亞股價挫一成（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股下挫，美國新一輪經濟刺激計劃充滿不確定性，加上科技股遭拋售，道指跌525點。港股承接美股跌勢，恒生指數低開204點，開報23537點。滙豐 （00005） 跌1%，開報28.45元；騰訊 （00700） 跌0.8%，開報510元。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

即市走勢︰

【10：20】樂享互動 （06988） 上市翌日，股價續跌3%，破底低見2.54元創上市新低。

【10：17】大市跌幅突收窄至約200點，報23540點。

【10：15】恒生科技指數跌2%，報7152點，跌145點。

【10：13】港股下跌，反向ETF造好，FI二南方恒指 （07500） 升3.4%，報7.175元。

【10：05】Tesla（美︰TSLA）挫一成，比亞迪 （01211） 跌0.6%；贛鋒鋰業 （01772） 跌逾3%。

【10：04】蘋果（美︰APPL）隔晚跌4%，瑞聲 （02018） 跌逾2%，低見42.2元；舜宇 （02382） 跌近1%，低見120.7元。

【09：56】滙豐 （00005） 跌2.6%，再跌至28元世紀供股價水平。

【09：51】陽光能源 （00757） 逆市颷升8成，破頂高見0.212元，成交980萬元。

【09：48】大市跌幅擴大至逾300點，恒生指數跌322點，報23419點。

【09：44】東亞 （00023） 股價挫一成，低見14.26元，成交1291萬元。東亞遭大摩下調目標價三成，至16元。

【09：41】紐約期金跌2%穿1900美元水平，招金 （01818） 跌1.6%；山東黃金 （01787） 跌2.2%；中國黃金國際 （02099） 跌4.5%；SPDR金ETF （02840） 跌0.5%。

【09：40】港股早段跌約275點，報23466點。

【09：35】雅各臣 （02633） 升逾7%，高見1.25元。雅各臣建議分拆醫療保健業務健倍苗苗獨立上市。

【新股IPO】雅各臣建議分拆醫療保健業務健倍苗苗獨立上市

【09：33】華住集團 （01179） 逆市造好，股價升逾3%，高見342元創上市新高。

【09：30】友邦 （01299） 逆市靠穩，升0.2%，高見78.1元。

【09：27】恒生科技指數開報7218點，跌79點或1.1%。

【09：24】除騰訊 （00700） 低開0.8%，ATMX其餘股份亦向下，阿里巴巴 （09988） 跌1.1%，開報264元；美團點評 （03690） 跌1.7%，開報245.8元；小米 （01810） 跌1.4%，開報20.55元。

【09：20】恒指低開204點，開報23537點。滙豐 （00005） 跌1%，開報28.45元；騰訊 （00700） 跌0.8%，開報510元。

【09：13】即月期指低開235點，開報23465點。

【08：40】恒指黑期跌約303點，報23427點，道指期貨跌43點，報26642點。

【08：15】JS環球生活 （01691） 配售1.09億股現有股份，及7646萬股新股，每股配售價14.12元，較上日收市價16.04元折讓11.97%，籌10.8億元。

【配股潮】JS環球生活折讓近12%配股 淨籌10.7億元

【07：55】明源雲 （00909） 16.5元上限定價，1手中籤率10%，香港公開發售共錄得42.89萬人認購，超額認購643.25倍。

【新股IPO】明源雲909超額認購643倍 1手中籤率10%（附分配結果）

【07：45】滙豐 （00005） ADR折合報28.55元，跌0.2元或0.7%；騰訊 （00700） ADR折合報507.64元，跌6.36元或1.2%。

【07：30】道指收報26763點，跌525點或1.9%；標指報3236點，跌78點或2.4%；納指報10664點，跌299點或2.7%。

港股ADR收報23496點，跌245點或近1.1%。恒指夜期收市跌217點，低水260點。

道指跌525點港股ADR跌245點 紐約期金跌2%穿1900美元

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

責任編輯︰梁浩碩