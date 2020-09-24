【港股市況】恒指黑期跌約303點　道指期貨跌43點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股下挫，美國新一輪經濟刺激計劃充滿不確定性，加上科技股遭拋售，道指跌525點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料低開約245點，恒指料開報23496點。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

即市走勢︰

【08：40】恒指黑期跌約303點，報23427點，道指期貨跌43點，報26642點。

【08：15】JS環球生活 （01691） 配售1.09億股現有股份，及7646萬股新股，每股配售價14.12元，較上日收市價16.04元折讓11.97%，籌10.8億元。

【配股潮】JS環球生活折讓近12%配股 淨籌10.7億元

【07：55】明源雲 （00909） 16.5元上限定價，1手中籤率10%，香港公開發售共錄得42.89萬人認購，超額認購643.25倍。

【新股IPO】明源雲909超額認購643倍 1手中籤率10%（附分配結果）

【07：45】滙豐 （00005） ADR折合報28.55元，跌0.2元或0.7%；騰訊 （00700） ADR折合報507.64元，跌6.36元或1.2%。

【07：30】道指收報26763點，跌525點或1.9%；標指報3236點，跌78點或2.4%；納指報10664點，跌299點或2.7%。

港股ADR收報23496點，跌245點或近1.1%。恒指夜期收市跌217點，低水260點。

道指跌525點港股ADR跌245點 紐約期金跌2%穿1900美元

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責任編輯︰梁浩碩