【恒指夜期】環球氣氛續受壓　恒指夜期跌3點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股下挫，美國新一輪經濟刺激計劃充滿不確定性，加上科技股遭拋售，道指跌525點。港股承接美股跌勢，恒生指數低開204點，開報23537點，其後跌幅擴大，午後曾跌517點，低見23225點。恒生指數收報23311點，跌431點。4大內銀齊挫2%破底。

恒指夜期靠穩，不過，在美國大選前，市場方向未定，投資信心仍弱。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點股份︰多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

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即市走勢︰

【22：55】外圍氣氛持續偏淡，歐股跌1.3%，道指跌66點，納指升0.1%，滙豐ADR跌0.3%。夜期跌3點。

【22：05】環球股滙債市暫時窄幅上落，道指曾升50點及跌226點，最新報26805點，升42點，納指升0.6%，夜期升72點。不過，滙豐ADR價偏軟，折算報28.45港元，較港低0.15元。

【21：30】道指開市偏軟，但跌幅未有如期貨，恒指夜期倒升3點。

【20：32】恒大傳促廣東政府支持回A重組 恒大：憑空捏造、已向公安報案

【20：11】夜期跌7點，滙豐倫敦股價折算報28.85港元，較港收市價高0.25元。

【16：30】即月期指收報23251點，跌449點或1.9%，低水60點。

【16：19】明源雲 （00909） 暗盤，於富途暗盤市場表現最好，曾高見25元，較招股價元16.5元高51.5%，一手（1000股）最多賺8500元。

【新股IPO】明源雲暗盤 一手帳面最多賺8500元（不斷更新）

【16：10】恒生指數收報23311點，跌431點。4大內銀齊挫2%破底；小米 （01810） 、美團點評 （03690） 跌逾4%。樂享互動 （06988） 上市翌日，穿低位低見2.54元後倒升一成，，收報2.97元，收復招股價。

【16：00】恒指U盤前跌383點，報23358點。

【15：27】恒大汽車 （00708） 跌逾8%，低見19.36元，成交2.4億元。

【15：10】恒大 （03333） 突挫5%，低見15.2元。

【15：06】內銀向下，四大內銀續齊齊破底，建行 （00939） 跌2.1%；工行 （01398） 跌2%；中行 （03988） 跌2%；農行 （01288） 跌2%。

【內銀股價】工中建農內銀齊創熔斷新低 「讓利」或損8厘股息前景

【15：00】內地股市下跌，上證跌1.7%；深證跌2.2%；創業板指跌近2.5%。

【14：35】中海油 （00883） 跌逾4%，低見7.45元；中石油 （00857） 跌1.7%；中石化 （00386） 跌1.6%。

【13：57】藍籌股當中，暫以藥明生物 （02269） 表現最差，股價跌逾6%，低見178元。

【13：56】大市跌幅略為收窄至約425點，報23318點。

【13：11】華晨 （01114） 股價升幅擴大至1成，高見7.86元。報道指，華晨或被私有化。

【私有化】華晨中國否認被遼寧省交通建投私有化 股價仍升5%

【13：06】華晨 （01114） 午後飈升逾7%，高見7.6元。

【13：00】道指期貨續跌逾百點，拖累港股午後初段跌幅擴大，大市跌約470點，報23270點。

【12：00】恒指半日跌422點，中午收報23319點。新經濟股下跌，美團點評 （03690） 、小米 （01810） 跌逾4%。金融股亦向下，滙豐 （00005） 跌逾2%；東亞 （00023） 挫逾9%。

【11：49】港股中午收市前跌約430點，報23310點。

【11：30】內地股市半日向下，上證跌近1.5%；深證跌1.9%；創業板指跌2.1%。

【11：20】恒地 （00012） 、新地 （00016） 升0.4%及0.2%，為表現最好藍籌股。

【10：59】美團點評 （03690） 跌幅擴大至5%，低見237元。

【10：46】大市跌400點，報23341點。

【10：45】ATMX 跌幅擴大，其中以美團點評 （03690） 跌幅最大，跌4.4%；小米 （01810） 跌3.8%；阿里巴巴 （09988） 跌1.6%；騰訊 （00700） 跌1.3%。

【10：22】港股跌幅再擴大至逾300點，報23411點，跌330點。

【10：20】樂享互動 （06988） 上市翌日，股價續跌3%，破底低見2.54元創上市新低。

【10：17】大市跌幅突收窄至約200點，報23540點。

【10：15】恒生科技指數跌2%，報7152點，跌145點。

【10：13】港股下跌，反向ETF造好，FI二南方恒指 （07500） 升3.4%，報7.175元。

【10：05】Tesla（美︰TSLA）挫一成，比亞迪 （01211） 跌0.6%；贛鋒鋰業 （01772） 跌逾3%。

【10：04】蘋果（美︰APPL）隔晚跌4%，瑞聲 （02018） 跌逾2%，低見42.2元；舜宇 （02382） 跌近1%，低見120.7元。

【09：56】滙豐 （00005） 跌2.6%，再跌至28元世紀供股價水平。

【09：51】陽光能源 （00757） 逆市颷升8成，破頂高見0.212元，成交980萬元。

【09：48】大市跌幅擴大至逾300點，恒生指數跌322點，報23419點。

【09：44】東亞 （00023） 股價挫一成，低見14.26元，成交1291萬元。東亞策略檢討結果未能令券商滿意，遭大行下調評級及目標。

【09：41】紐約期金跌2%穿1900美元水平，招金 （01818） 跌1.6%；山東黃金 （01787） 跌2.2%；中國黃金國際 （02099） 跌4.5%；SPDR金ETF （02840） 跌0.5%。

【09：40】港股早段跌約275點，報23466點。

【09：35】雅各臣 （02633） 升逾7%，高見1.25元。雅各臣建議分拆醫療保健業務健倍苗苗獨立上市。

【新股IPO】雅各臣建議分拆醫療保健業務健倍苗苗獨立上市

【09：33】華住集團 （01179） 逆市造好，股價升逾3%，高見342元創上市新高。

【09：30】友邦 （01299） 逆市靠穩，升0.2%，高見78.1元。

【09：27】恒生科技指數開報7218點，跌79點或1.1%。

【09：24】除騰訊 （00700） 低開0.8%，ATMX其餘股份亦向下，阿里巴巴 （09988） 跌1.1%，開報264元；美團點評 （03690） 跌1.7%，開報245.8元；小米 （01810） 跌1.4%，開報20.55元。

【09：20】恒指低開204點，開報23537點。滙豐 （00005） 跌1%，開報28.45元；騰訊 （00700） 跌0.8%，開報510元。

【09：13】即月期指低開235點，開報23465點。

【08：40】恒指黑期跌約303點，報23427點，道指期貨跌43點，報26642點。

【08：15】JS環球生活 （01691） 配售1.09億股現有股份，及7646萬股新股，每股配售價14.12元，較上日收市價16.04元折讓11.97%，籌10.8億元。

【配股潮】JS環球生活折讓近12%配股 淨籌10.7億元

【07：55】明源雲 （00909） 16.5元上限定價，1手中籤率10%，香港公開發售共錄得42.89萬人認購，超額認購643.25倍。

【新股IPO】明源雲909超額認購643倍 1手中籤率10%（附分配結果）

【07：45】滙豐 （00005） ADR折合報28.55元，跌0.2元或0.7%；騰訊 （00700） ADR折合報507.64元，跌6.36元或1.2%。

【07：30】道指收報26763點，跌525點或1.9%；標指報3236點，跌78點或2.4%；納指報10664點，跌299點或2.7%。

港股ADR收報23496點，跌245點或近1.1%。恒指夜期收市跌217點，低水260點。

道指跌525點港股ADR跌245點 紐約期金跌2%穿1900美元

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責任編輯︰梁浩碩