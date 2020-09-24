【美股戰報】科技股再掀拋售潮　分析師：科網泡沫歷史或將重演？

周三科技股再次引發美股跌勢，納指重磅股蘋果（AAPL）、亞馬遜（AMZN）收市跌逾4%，納指同步跌3.16%，收報10632點。Mott Capital創辦人及投資組合經理Michael Kramer認為，當前納指的走勢與1999年底科網泡沫時期極其相似（見下圖）。

Kramer在博客中對投資者說，這個發現令他感到震驚， 「順便說一句，我希望這是錯誤的。」

自3月23日美股觸底反彈後，納指在163天內攀升了84%，該指數在從1999年11月到達頂峰的151天中上漲了約86%。Kramer認為，強勢反彈的原因有很多差別，但兩次走勢卻極其相似。

Kramer認為，也許這隻是巧合，但他仍然覺得很奇怪，「我想我們將很快發現，相似之處是否到此為止。」

Tesla股價再跌一成

本周三 Tesla（TSLA）股價遭遇打擊，收市重挫10.3%，報380.4美元，較拆股後的月初高位已經跌逾24%。外界普遍認為，周二（22日）「電池日」並未達到投資者預期，目前Tesla的技術優勢與創新能力已經反映在其股價當中。分析師認為， Tesla股價短期內或缺乏上升動力，因此對該公司保持謹慎態度。

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編輯：李勝男