【疫情焦點】全球累計逾3213萬確診　美國累計713萬

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【港股市況】恒指黑期跌約303點 道指期貨跌43點（不斷更新）
新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至9月24日早上8時15分，全球累計32,130,384宗新冠肺炎確診病例，較上日增加191,262宗。累計981,680死亡個案，較上日增加3,965宗。
|地區
|新增確診
|確診累積
|死亡個案
|美國
|31,889
|7,138,713
|206,631
|意大利
|0
|302,537
|35,758
|西班牙
|11,289
|693,556
|31,034
|法國
|1,231
|508,381
|31,459
|德國
|492
|279,205
|9,508
|中國
|2
|85,309
|4,634
|香港
|0
|5,050（確診/疑似）
|104
‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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責任編輯︰梁浩碩