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【疫情焦點】全球累計逾3213萬確診　美國累計713萬

即市財經 08:28 2020/09/24

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【疫情焦點】全球累計逾3213萬確診　美國累計713萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至9月24日早上8時15分，全球累計32,130,384宗新冠肺炎確診病例，較上日增加191,262宗。累計981,680死亡個案，較上日增加3,965宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案
美國 31,889 7,138,713 206,631
意大利 0 302,537 35,758
西班牙 11,289 693,556 31,034
法國 1,231 508,381 31,459
德國 492 279,205 9,508
中國 2 85,309 4,634
香港 0 5,050（確診/疑似） 104

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯︰梁浩碩

疫情 德國 法國 意大利 香港 中國 西班牙 美國 肺炎 新冠肺炎

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