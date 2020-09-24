  • 29°C
香港時間 : 2020924日 (四) 13:24
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【配股潮】JS環球生活半日挫7.6%　折讓近12%配股淨籌10.7億元

即市財經 12:03 2020/09/24

分享：

【配股潮】JS環球生活折讓近12%配股　淨籌10.7億元

JS環球生活 （01691） 宣布配股。JS環球生活公布，股東Easy Home Limited配售約1.09億股現有股份，並認購7645.8萬股新股，配股相當於經擴大已發行股份約3.13%，每股配售價14.12元，較JS環球生活上日收市價16.04元折讓11.97%，籌10.8億元。JS環球生活股價早段挫逾一成，低見13.72元，其後跌幅收窄，中午收報14.82元，跌7.6%，成交17.9億元。

JS環球生活表示，所得款項淨額約10.7億元，擬用於償還循環信貸融資，及用作一般營運資金。

【配股潮】煌府母公司首灃控股折讓16.7%配股 籌5000萬元

【配股潮】新高教跌7.4%險守配售價　折讓7.8%配售4400萬股、發行1億美元可換股債券

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

責任編輯︰梁浩碩

香港股票 配股 配售 JS環球生活（01691）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】嘉和生物6998次日招股　暫錄逾755億超購約261倍（不斷更新）
【新股IPO】嘉和生物6998次日招股　暫錄逾755億超購約261倍（不斷更新）
【新股IPO】明源雲909超額認購643倍　1手中籤率10%（附分配結果）
【新股IPO】明源雲909超額認購643倍　1手中籤率10%（附分配結果）
【螞蟻IPO】螞蟻集團明日香港闖關 傳香港集資175億美元、不尋求基石投資者（第七版）
【螞蟻IPO】螞蟻集團明日香港闖關 傳香港集資175億美元、不尋求基石投資者（第七版）
【美股期貨】美股期貨續向下　道指期貨跌逾百點（不斷更新）
【美股期貨】美股期貨續向下　道指期貨跌逾百點（不斷更新）
【恒指夜期】滙豐ADR跌0.7%　恒指黑期跌230點（不斷更新）
【恒指夜期】滙豐ADR跌0.7%　恒指黑期跌230點（不斷更新）
百佳抽獎│百佳3200萬「誠心賞你」大抽獎10月有詳情　不用消費即可參加
百佳抽獎│百佳3200萬「誠心賞你」大抽獎10月有詳情　不用消費即可參加