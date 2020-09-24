【配股潮】JS環球生活半日挫7.6%　折讓近12%配股淨籌10.7億元

▲ 【配股潮】JS環球生活折讓近12%配股 淨籌10.7億元

JS環球生活 （01691） 宣布配股。JS環球生活公布，股東Easy Home Limited配售約1.09億股現有股份，並認購7645.8萬股新股，配股相當於經擴大已發行股份約3.13%，每股配售價14.12元，較JS環球生活上日收市價16.04元折讓11.97%，籌10.8億元。JS環球生活股價早段挫逾一成，低見13.72元，其後跌幅收窄，中午收報14.82元，跌7.6%，成交17.9億元。

JS環球生活表示，所得款項淨額約10.7億元，擬用於償還循環信貸融資，及用作一般營運資金。

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責任編輯︰梁浩碩