▲ 【新股IPO】明源雲909超額認購643倍 1手中籤率10%（附分配結果）

新股內房軟件解決方案商明源雲 （00909） 公布招股結果，明源雲以16.5元上限定價，集資淨額59.07億元，明源雲1手中籤率10%，抽150手（150,000股）始可穩獲1手。【分配結果】

分配結果、招股及業務重點

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明源雲香港公開發售共錄得42.89萬人認購，超額認購643.25倍；國際發售部分超額認購44倍。

明源雲雖然主要服務中國房地產開發商及房地產產業鏈，但明源雲的核心為一間科技公司，主營ERP（企業資源管理）解決方案及SaaS（軟件即服務）產品。根據明源雲招股資料，今年首季SaaS產品收入按年急升66%至1.3億元人民幣，貢獻總收入51%。

明源雲將於9月25日主板上市。

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責任編輯︰梁浩碩