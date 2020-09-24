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道指跌525點港股ADR跌245點　紐約期金跌2%穿1900美元

即市財經 07:34 2020/09/24

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道指跌525點港股ADR跌245點　紐約期金跌2%穿1900美元

道指跌525點
美股下挫，美國新一輪經濟刺激計劃充滿不確定性，加上科技股遭拋售，道指最多瀉572點，收市報26763點，跌525點或1.9%；標指報3236點，跌78點或2.4%；納指報10664點，跌299點或2.7%。

港股ADR跌245點
港股ADR收報23496點，跌245點或近1.1%。滙豐 （00005） ADR折合報28.55元，跌0.2元或0.7%；騰訊 （00700） ADR折合報507.64元，跌6.36元或1.2%。恒指夜期收市跌217點，低水260點。

紐約期油升0.3%
油價微升，美國上周原油庫存減少160萬桶，低於預期，紐約期油收報39.93美元，升0.13美元或0.3%。布蘭特期油收報41.77美元，升5美仙或0.1%。

美滙指數升近0.4%
美滙指數報94.34，升近0.4%，連升第4日。歐元兌美元報1.1656；美元兌日圓報105.36。

美國10年期債息報0.67厘。

紐約期金跌2%穿1900美元
美元續強，拖累金價下跌，紐約期金收報1868.4美元，跌39.2美元或近2.1%，跌穿1900美元。現貨金於1854美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

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美股 香港股票 ADR 布蘭特期油 騰訊控股（00700） 紐約期油 紐約期金 恒指夜期 滙豐控股（00005） 道瓊斯工業平均指數

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