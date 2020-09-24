【美股收市】道指倒插525點 納指挫逾3% Tesla蘋果齊瀉

美國新一輪經濟刺激計劃充滿不確定性，加上科技股再遭拋售，美股周三先升後急挫，科網股普遍走弱，焦點股Tesla（美：TSLA）瀉1成，道指最多瀉572點，納指更回落逾3%。

美股尾段加速插水，道指收市報26763點，跌525點或1.9%；標指報3236點，跌78點或2.4%；納指報10664點，跌299點或2.7%。

大型科技股捱沽，電動車製造商Tesla在周二的「電池日」(Battery Day)公布的新電池技術，估計要幾年後才面世，令市場失望，股價瀉一成。另據法院文件顯示，Tesla控告美國政府及貿易代表，指對方向Tesla從中國進口至美國的零部件加徵關稅的行動，損害集團的競爭力和盈利能力，要求法院下令政府退還有關稅款。

重磅股亞馬遜、Netflix、蘋果股價亦齊挫逾4%，Facebook跌2%。據報美國司法部向美國國會提交了一項議案，尋求限制Facebook及Twitter等互聯網公司一直享有的豁免權保護，迫使它們承擔更多管理在線平台上內容的責任。

全球最大運動鞋製造商（美：NKE）上季業績勝預期，股價逆市漲8.7%。

儘管美國夏季的經濟數據令人鼓舞，但波士頓聯儲銀行總裁羅森格倫(Eric Rosengren)表示，經濟前景並沒有那麼樂觀，額外的財政刺激措施和持續的貨幣刺激政策，仍然是有必要。他擔心秋冬季可能會爆發第二波疫情，或導致某些州份對民眾出行和聚集施加新的限制 ; 受疫情影響的企業面對財務溢出，其未來經營或面臨更大壓力，但國會短期內似乎難以通過新一輪抗疫紓困方案。

美國原油庫存下滑，油價靠穩。不過，印度、法國與西班牙等國的疫情嚴峻，仍令市場對原油需求前景感憂慮，限制了油價升勢。紐約期油微升13美仙，報39.93美元。倫敦布蘭特期油升5美仙，報41.77美元。

責任編輯：柯志宏

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