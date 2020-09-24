【Tesla股價】Tesla就對華關稅起訴美國政府　要求退回稅項兼支付利息

▲ Tesla就美國對華關稅起訴美國政府。

美國電動車公司特斯拉Tesla（美︰TSLA）正在就特朗普政府對Tesla從中國進口商品的關稅，起訴美國政府和美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）。Tesla股價收市跌10.3%，收報380.36美元，盤後再跌3.3%，報367.61美元。

據外電報道，Tesla在紐約國際貿易法院提起的訴訟，要求法院頒令宣布美國對華關稅為非法，並退還其已付款項且支付利息。據報道，訴訟涉及2018年生效，對從中國進口的2000億美元進口商品徵收25％的關稅；及2019年生效，對1200億美元中國進口商品徵收7.5％的關稅。

在這兩輪關稅當中，具體包含了數百個項目，從原材料到電子組件。目前Tesla未有在文件中披露其向哪些項目支付了關稅，也沒有說所支付的關稅總額。Tesla及美國貿易代表未回復外媒的查詢。

Telsa代表律師於文件中表示，美國貿易代表提出的兩份關稅清單是「任意和反覆無常的」，並稱「美國貿易代表署沒有提供有意義的回應機會，沒有在作出決定時考慮相關因素，也沒有在發現的事實和法律依據之間建立合理的聯繫。」

在目前美國微收對華品1關稅程序中，企業可以要求豁免特定項目。根據美國貿易代表辦公室的網站，Tesla於2019年對人造石墨，氧化矽和門環定制焊接坯料申請了豁免，這三者均於2020年8月到期。

2019年，美國貿易代表署曾拒絕了Tesla對Model 3的車用電腦、屏幕徵收25％關稅的減免要求。

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編輯︰侯景成