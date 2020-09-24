【美股焦點】綫上醫藥平台GoodRx首掛 股價大升45%

▲ 焦點新股GoodRx周二首掛。

美國新股熱潮持續，在綫處方醫藥平台GoodRx Holdings（美︰GDRX）周三（22日）正式在納斯達克交易所掛牌，IPO發行定價為每股33美元，超出此前的發行價區間24至28美元。GoodRx開報46美元，最新報47.8美元，升幅逾45%。

上周掛牌的大型新股Snowflake（美︰SNOW）及Unity（美︰Ｕ）均取得不錯表現，而本周的大型新股IPO重點落在醫藥股上。

GoodRx集合了超過7萬家美國藥房的信息，追蹤藥品價格並提供綫上消費優惠，通過向各個藥房收取平台費用實現盈利。

2020年上半年，GoodRx的收入為2.57億美元，高於去年同期的1.73億美元。同時上半年淨利潤5500萬美元，高於去年同期的3100萬美元。

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編輯︰侯景成