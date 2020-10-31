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【螞蟻IPO】從「螞蟻金服」到「螞蟻科技集團」 螞蟻是金融股還是科技股？

即市財經 12:00 2020/10/31

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螞蟻科技集團的前稱為「螞蟻金服」。

螞蟻集團 （06688） 招股結束，上市掛牌進入倒數，作為一家金融科技企業，螞蟻集團在今年6月時由「螞蟻金服」更名為「螞蟻科技集團」。外界將螞蟻集團改名視為「去金融化」的舉動。換言之，螞蟻集團試圖強調其「科技」的成分，淡化其金融業務的本質。

螞蟻對比PayPal算不算貴？詳見【下一頁】

事實上，傳統金融股如保險、銀行等在估值上確實遠低於科技股。若按照市盈率（PE）來看，科技企業動輒可見數十、百倍的市盈率，而同一時間，內地金融股在港的股價，只有個位數或低雙位數。螞蟻集團試圖強調其科技色彩，或正是出於估值考慮。

而從時間點上來看，螞蟻的改名亦剛好是其啟動上市之前。

螞蟻上市是股市見頂訊號？高盛話你知，詳見【下一頁】

收入主要來自「數字金融科技平台」

螞蟻的主要收入來源是數字金融科技平台，即作為平台中介商向用戶提供金融服務，然後向金融機構收取科技服務費，其中微貸平台「花唄」、「借唄」等上半年收入285.86 億元，佔總收入的39.4%，按年增長59.48%。

螞蟻集團並未有直接展開金融業務，而是與第三方金融機構合作，向用戶提供服務。因此，螞蟻的確非傳統意義上的金融公司。

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大行觀點尤關重要

值得注意的是，早前外電報道，螞蟻集團與至少7家投行接觸，希望由科技行業分析師對其股票進行研究，而非金融行業的分析師，反映出集團自身對於科技屬性相當看重。但尚未知到底有多少大行願意將螞蟻視為一家科技企業。

而大行報告本身亦有一定權威，若在螞蟻上市之後，多數研究報告以「科技股」的角度看待其股票，則對市場有着指導的作用，亦意味着螞蟻成功蛻變成為一家科技企業。

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編輯︰侯景成

 

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