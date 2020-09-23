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【金價走勢】美滙轉強黃金續跌至1870美元　花旗仍看好金價年內再創新高

即市財經 22:53 2020/09/23

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近日美滙指數反彈，金價明顯受壓。

美滙指數反彈，金價續弱，現貨金價失守1900美元後繼續下探，現報每安士1870.72美元，跌1.5%。雖然金價顯著回調，惟花旗銀行認為，美國總統大選將是另一大風險，金價可能於年底前再次突破紀錄新高。

據外電報道，Aakash Doshi等花旗分析師在季度大宗商品展望內指出，貴金屬市場可能低估了總統競爭的不確定性、大選結果延遲等等，預測期金價格有機會在今年內再創新高。

目前紐約期金報1871.8美元，跌1.9%，而8月時期金價格一度高至2089.2美元。

雖然觀察過去歷史，美國大選前後均沒有明確的黃金交易或價格波動走勢。但花旗認為，但11月3日的選舉還是可能是第四季末黃金價格波動率增加的原因，或有助金價再創新高。

除了選舉，低利率環境也是黃金利多，該行認為黃金目前正處於牛市周期中間。

相關文章︰【黃金牛市】瑞銀：非常看好黃金　料明年金價可見2100美元　

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