騰訊入股內地連鎖藥房「老百姓」 雙方擬展開深度合作

▲ 騰訊入股內地連鎖藥房老百姓。

內地連鎖藥房老百姓（滬︰603883）公布，與騰訊（00700）旗下騰訊雲計算（北京）有限責任公司及一致行動人林芝騰訊科技有限公司達成一致，林芝騰訊通過大宗交易方式獲得公司控股股東老百姓醫藥集團有限公司的股票437.34萬股，佔公司總股本1.07%。

同時，交易雙方簽訂《戰略合作補充協議（二）》延續業務合作。這是繼早前雙方簽署戰略合作後，進一步深化合作關係的最新舉措。

老百姓6月22日披露，公司與林芝騰訊簽署了戰略合作協議，騰訊將通過智慧零售、雲計算、雲服務等方面全面助力公司業務發展，提升公司核心競爭優勢，助力「智慧零售」戰略發展。

戰略合作協議顯示，老百姓與騰訊會在打造線下智慧藥店、賦能線上醫藥商城、創新品牌推廣模式、加深全面技術合作和履行企業社會責任等多方面展開深度合作。

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編輯︰侯景成