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【長線投資】長情業主齊沽貨 藍籌屋苑定單幢豪宅升值潛力較強?

股樓投資 08:31 2020/09/24

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疫情緩和，低息環境持續，吸引買家加快入市，長情業主也趁機沽貨離場。市場連錄持貨多年的業主沽貨個案，其中一名持有美孚新邨33年的業主出售單位，物業升值11倍。

香港置業高級營業經理麥紫軒表示，本月至今美孚新邨錄約17宗買賣成交，包括該行剛促成的一宗該屋苑3房戶買賣成交，外區客以約930萬元入市，實用呎價約13,043元，成交價屬市價。售出單位為美孚新邨四期百老匯街119號中高層A室，向西南望飛馬廣場景，3房間隔，實用面積約713平方呎。

【蝕讓離場】再有納米盤業主蝕住沽 喜點業主揸住單位1年半就輸咗70萬，了解按【下一頁

麥紫軒稱，單位以960萬元放盤4個月後獲外區客接洽，議價後減價30萬元，以約930萬元成交，實用呎價約13,043元。資料顯示，原業主於1987年9月以約77.38萬元購入上述單位，是次轉售帳面賺約852.62萬元，物業升值約11倍。據差餉物業估價署的資料，本港整體樓價由1987年至今升幅約13倍，換言之，美孚新邨的樓價升幅跑輸大市。

【樓市現象】康怡花園連錄成交 代理拆解兩房呎價遠高於三房8%之謎?，了解按【下一頁


另方面，一名持有西半山寧養台30年的業主也沽出單位，期間物業升值約8.5倍。美聯物業聯席區域經理劉錦梅表示，般咸道寧養台為低層B室單位，實用面積約為1,119平方呎，最終以市場筍價1,783.8萬元成交，折合實用呎價約為15,941元。買家為同區分支家庭客，一直在區內物色單位，見上述單位樓價「低水」，而且市況向好，故加快拍板，斥資入市自用。


原業主於1990年3月以約188萬元購入上述物業，是次轉售帳面獲利約1,595.8萬元，物業升值約849%。期內本港整體樓價升幅約7.9倍，換言之，寧養台的樓價升幅較大市走勢為強。

【上車之選】灣仔千禧物業靜中帶旺交通購物極便利 入場樓價480萬元起，了解按【下一頁

此外，杏花邨也錄長情業主沽貨成交，單位為32座中層4室，實用面積560平方呎，為3房間隔，坐享單邊開揚景觀，附有靚裝修。業主以896萬元將單位易手，折合平均實用呎價16,000元。黎妙蘭指，買家屬於用家，見單位較市價平3至4%，即馬上入市。原業主於1997年以542.5萬元買入單位，持貨23年，帳面獲利353.5萬元，單位升值65%。若以期內樓價升幅約136%計算，杏花邨單位也是跑輸大市。

從以上可見，長綫而言，兩大藍籌屋苑的單位樓價升幅也輸大市，反而單幢豪宅西半山寧養台的樓價走勢稍為較整體樓價理想，如果頗出人意表。

 

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記者：陳詠妍

 

疫情 放盤 估價 美孚新邨 杏花邨 寧養臺

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