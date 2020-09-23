【新股IPO】李澤楷旗下富衛計劃明年在港上市 最多集資30億美元

消息指，電訊盈科（00008）主席李澤楷旗下的保險公司富衛集團有意在港上市，集資最高30億美元，公司現正與顧問商討有關上市事議，估計最快明年上市。不過交易仍在初期討論階段，發售細節或會有變；對於上市一事，富衛拒作出評論。

事實上，過去已多次傳出富衛有意上市，且在2018年更被指計劃以同股不同權形式上市。

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富衛於2013年創立，目前資產管理規模達509億美元，擁有750萬客戶及6200名僱員，在香港、澳門、泰國、印尼、菲律賓、新加坡、越南、日本和馬來西亞等地開展業務。

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記者：張以正