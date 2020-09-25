【英國疫情分析】限聚令恐延長半年 英超捱得好辛苦（訂戶專享） 環球社會熱點 09:55 2020/09/25 分享： 英國的第二波新冠肺炎疫情惡化，首相約翰遜不得不宣布防疫限制措施升級，包括強制酒吧及餐廳於晚上10時關門，非必需人士盡量留家工作等，猶如再次封城。雖然評論認為措施已沒想像中嚴厲，尤其是大家最憂慮的宵禁令並不在列，但英超賽會顯然不會認同。 ... 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記＋ 最新專欄文章 更多 朝鮮半島和平靠自己 文在寅對北韓策略先易後難（訂戶專享） 2020/09/24 朝鮮半島和平靠自己 文在寅對北韓策略先易後難（訂戶專享） 【美國大選分析】特朗普鐵定提名大法官 問題是哪個更幫到手？ 2020/09/23 【美國大選分析】特朗普鐵定提名大法官 問題是哪個更幫到手？ 曼徹斯特受追捧 市中心恐有人滿之患 2020/09/22 曼徹斯特受追捧 市中心恐有人滿之患 【美國大選分析】大法官提名角力 特朗普沒有鬆手餘地 2020/09/21 【美國大選分析】大法官提名角力 特朗普沒有鬆手餘地 英國失業惡化 BNO移民點算好 2020/09/17 英國失業惡化 BNO移民點算好 英超 限聚令 約翰遜 足球 體育賽事 疫情 英國 新冠肺炎疫情 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入