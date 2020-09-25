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【英國疫情分析】限聚令恐延長半年 英超捱得好辛苦（訂戶專享）

環球社會熱點 09:55 2020/09/25

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英國的第二波新冠肺炎疫情惡化，首相約翰遜不得不宣布防疫限制措施升級，包括強制酒吧及餐廳於晚上10時關門，非必需人士盡量留家工作等，猶如再次封城。雖然評論認為措施已沒想像中嚴厲，尤其是大家最憂慮的宵禁令並不在列，但英超賽會顯然不會認同。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記＋

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英超 限聚令 約翰遜 足球 體育賽事 疫情 英國 新冠肺炎疫情

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新型冠狀肺炎全球疫情（09月25日 時間10:00）

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