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833元Staycation 入住馬可孛羅香港酒店 尋找旅行的感覺

理財智慧 21:23 2020/09/23

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Klook 在9月初進行網上調查，了解港人對 Staycation 的需求、喜好等消費行為，發現港人對 Staycation 的喜愛持續上升。 在過去6個月，有62%港人曾去過Staycation，在未來6個月，有85%的港人表示想去 Staycation。Klook 香港區行銷總監關霈詩表示，香港人熱愛旅行，即使沒法出外，都希望在香港找到旅行的感覺。

港人最想去Staycation原因：尋找旅行的感覺：香港人熱愛去旅行，疫情無法出行，在自己居住的地方度假，當然是想尋找有旅行的感覺，有61%受訪港人表示，最想去 Staycation 的原因是「不能出外旅行，想尋找旅行的感覺」；其次是想歎盡酒店設施，比如是無邊際泳池、海景客房、露台、獨立浴缸等（51%）；想吃盡酒店級餐飲美食，如 Fine Dining、精緻下午茶、豐富自助餐等（48%）。亦有28%受訪港人，想去 Staycation 與朋友或伴侶慶祝生日或紀念日；抑或是帶小朋友去放電（8%），以及享受一個人的時間（2%）。

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上周六下午近4時，馬可孛羅香港酒店（Marco Polo Hong Kong）大堂排滿等待入住的本地人，原來酒店推出優惠，房價只需 833元已連服務費（原價1,748元），包豪華海景客房 1 晚，可以 2 大 2 細同時入住，重點是包埋貴賓樓層禮遇，可以去貴賓樓層食早餐丶下午茶及享用黃昏雞尾酒連小食，還可以全日享用咖啡及茶添，加上免費延遲退房至下午 4 點，難怪等待辦理入住的酒店的客人要打蛇餅！最後提提大家，此優惠去到今年12月23日！

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攝影、撰文：柯慧琳

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