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【消費優惠】荷花秋季網上BB展10月舉行　逾600款產品低至3折

商業 08:30 2020/09/24

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荷花全港秋季網上BB展將於10月1至5日正式登場，逾600款不同品牌的嬰幼兒及孕婦產品低至3折。(荷花集團提供圖片)

受疫情影響，不少展覽改為網上舉行。荷花集團主辦的「荷花全港秋季網上BB展」將於10月1至5日正式登場，設有6大主題館，逾600款不同品牌的嬰幼兒及孕婦產品，包括嬰幼兒食品用品、嬰兒床、嬰兒車、清潔用品、坐月調補及教育產品等，優惠低至3折。網上購物滿800元，貨品更可免費直送家中。

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精選產品包括BabyStyle Oyster Max + 安全座椅套裝，原價5,398元，現售2,280元；CARE 2合1套裝精選 - 雙奶瓶消毒器 + 暖奶器原價980元，現售550元；NUK自然母感奶瓶入門套裝原價719元，現售359元。

嬰兒車低至2折起，包括Kiddy Urban Star 1 嬰兒手推車 - 藍，原價2,500元，現售599元。孕婦產前產後食或用品亦有優惠，包括盧太太26天月子餐、CATALO 孕媽媽 - 補充營養套裝等。

Kiddy Urban Star 1 嬰兒手推車 - 藍(荷花集團提供圖片)

此外，網上BB展設「1 折限量搶購區」，每日中午12時開售多款不同的「1 折限量搶購」產品，購買任何產品滿400元，即可以1折搶購限量品。

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責任編輯：朱悅瀅

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