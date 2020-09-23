【ETF】加拿大BMO擬退出本港ETF市場　交由華夏基金接手

▲ 外電指，加拿大BMO環球資產管理計劃退出香港ETF市場，並將旗下7隻ETF交由華夏基金（香港）接手。

繼領航投資（Vanguard）撤出香港交易所買賣基金（ETF）市場後，外電報道，加拿大BMO環球資產管理亦計劃退出香港ETF市場，並將旗下7隻ETF交由華夏基金（香港）接手，目前正確認有關轉移條款。BMO環球資產管理及華夏基金（香港）均不予置評。

BMO於2014年進軍香港，在港有7隻ETF，合共資產總值只有約28.6億元，其中最大的ETF為BMO亞洲美元投資級別債券ETF （03141） ，資產規模約17億元；最小的ETF為BMO MSCI亞太區房地產ETF資產規模只有約840萬元。

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BMO旗下ETF交投十分疏落，03141周三的交投只有約31萬元。報道指，BMO互惠基金（Mutual Fund）業務及BMO銀行在港的私人銀行服務則不受影響。

現時本港ETF供應商近30家，只有6家的本地ETF資產超過10億元，當中包括道富環球、恒生投資管理、貝萊德、南方東英等。

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編輯：陳韻妍