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【交通優惠】將軍澳隧道巴士轉乘站10月2日啟用　九巴新巴城巴往將軍澳增設轉乘優惠　新設2條巴士線

理財智慧 22:06 2020/09/23

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運輸署宣布，將軍澳隧道收費廣場（往將軍澳方向）的巴士轉乘站將於10月2日(星期五)早上啟用。轉乘站啟用後會有25條巴士線於該處停站，包括15條全日服務、4條只於凌晨時段服務以及6條只於繁忙時段服務的巴士路線。九巴、新巴城巴均增設轉乘優惠，惟僅限於九巴轉乘九巴，新巴城巴轉乘新巴城巴，跨公司（如九巴轉新巴城巴路線）沒有轉乘優惠。

因應轉車站投入服務，九巴8條路線途經轉車站，包括98、98D、98S、296A、296C、296D、296P、297，由市區前往將軍澳的九巴乘客，於轉車站轉乘九巴路線，第二程可享高達5.1元轉乘折扣。

新巴城巴所有加停轉乘站的獨營路線亦會提供八達通轉乘優惠，乘客在限定時間內，轉乘指定新巴城巴路線，可享免費或補差價轉乘優惠，涉及路線包括：新巴694、796C、796E、796P、796S、796X、797、798、798A、798B；城巴A29、E22A、E22S，以及通宵路線N796、N29、NA29。

九巴開設98：將軍澳工業邨 - 牛頭角站 (全程車費7.2元)

九巴開辦全新循環線98，來往將軍澳工業邨 - 牛頭角站。

同日，九巴會開辦全新循環線98 [將軍澳工業邨 - 牛頭角站]，讓康城居民及工業邨上班族以快捷、直接的方式來往東九龍。新路線98由將軍澳工業邨巴士總站開出，途經康城、百勝角、清水灣半島、觀塘及牛頭角。每天早上6時至晚上12時提供服務，車費全程為7.2元。路線98的乘客亦可於觀塘道轉車站，以優惠轉乘50多條九巴路線前往九龍、新界其他目的地。九巴早前已為觀塘道轉車站沿途64個巴士站，編上候車月台編號，方便乘客轉乘合適路線往其他地區。

新巴開設797：日出康城 - 九龍灣 (全程車費7.9元)

新巴城巴配合轉乘站（往將軍澳方向）啟用，由10月2日星期五清晨起則會開辦全新797號線，全程車費7.9元。

新巴開辦797號線，十多條路線亦會加停轉乘站，並增設八達通轉乘優惠。

新巴797號線以循環線模式運作，由日出康城開出，經清水灣半島，直達觀塘及九龍灣商貿區，服務時間為每日上午6時正至午夜12時正，全程車費為7.9元，並設有分段收費。星期一至五（公眾假期除外）將會提供兩個特別班次，於上午6時15分及6時30分由日出康城開出，到達九龍灣後，回程改以將軍澳工業邨為終點站。

 

兩條新巴士路綫資料：

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轉乘站設有洗手間、候車上蓋、座位及預計巴士到站時間的顯示屏，方便乘客。

屯門赤鱲角隧道公路或年底通車，屯門往機場車程約10分鐘，請看【 下一頁

 

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責任編輯：葉卓偉

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