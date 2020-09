美國共和黨報告：奧巴馬政府憂 拜登兒子涉利益衝突

美國大選將於11月3日舉行,美國共和黨發表針對民主黨總統候選人拜登及其兒子亨特的調查報告。報告不支持美國總統特朗普稱,拜登曾試圖驅逐烏克蘭檢察官來保護兒子的指控。但報告揭露奧巴馬政府早於2015年曾提出,憂慮亨特於烏克蘭天然氣公司Burisma董事會任職涉利益衝突。

共和黨人周三(23日)發表長達87頁的調查報告,由共和黨參議員約翰遜 (Ron Johnson)和格拉斯利(Chuck Grassley)負責撰寫。報告指出負責美國烏克蘭關係的官員留意到,即使亨特(Hunter Biden)於Burisma的職位,與其父拜登(Joe Biden)當時任美國副總統形成利益衝突的觀念,但報告不支持拜登曾試圖驅逐烏克蘭檢察官來保護兒子的指控。

報告提及奧巴馬政府其中兩名官員,於2015年提出亨特於Burisma董事會任職一事,存在利益衝突的隱憂。其中一人為負責歐洲與歐亞事務的副助理國務卿肯特(George Kent),美國眾議院就特朗普「通烏門」彈劾調查,去年11月召開首場電視直播公開聽證會,肯特也有出席作證。

據悉,肯特於2016年9月向美國國務院其他高官發電郵表示:

對於所有積極推進烏克蘭反腐敗的美國官員來說,亨特的存在都非常尷尬。

