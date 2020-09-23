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Tesla將推出2.5萬美元電動車 目標產量2,000萬輛

環球政經 20:40 2020/09/23

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昨日（22日）特斯拉（Tesla）舉行年度股東會與「電池日」活動，行政總裁馬斯克（Elon Musk）同時發表電池新技術，當中最能引起外界討論的是特斯拉將推出平價電動車。

【Tesla電池日】馬斯克發布最新款「4680 電池」 電池日後股價反挫近7%【下一頁

他表示3年內將推出一款2.5萬美元的電動車。馬斯克說，公司在電池技術上的突破令電動車售價降低，目標產量為2,000萬輛。馬斯克續指這款2.5萬美元的車款將具備全自駕功能，但車名則未有定案。

【貨車界Tesla】Nikola陷造假風波創辦人下台　此前宣布與通用汽車合作【下一頁

能讓特斯拉電動車成本大減的是能簡化製程的「乾式電極」技術，在電池中使用更多矽、減少使用鈷，並規劃讓那華達州超級工廠回收電池組，讓電池中最貴材料之一的「鈷」成本幾乎降至零。

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責任編輯：翁嘉陽

 

 

 

 

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