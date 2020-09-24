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【King談樓市】King Sir：又錯過入市良機？

名人薈萃 23:23 2020/09/24

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隨着第三波疫情緩和，周末睇樓量大幅回升，筍盤亦走得七七八八。有讀者問是否又錯失了一次入市良機，筆者認為今明兩年樓市走勢，可參考以下3個因素，包括疫情進展、美國大選、以及量寬加碼。

為顯示大國實力，中英美俄都想搶先成為第一個成功研發疫苗的國家，筆者樂觀估計最快今年底可望有疫苗推出，就算要到第二季香港人才能接種疫苗也不要緊，只要市場認為疫情快將受控，大量早前累積的購買力就會釋放出來。

另外，如果粵港澳健康碼短期內能順利推出的話，停頓了9個月的國內資金將有機會逐步重投香港物業市場。

在美國大選方面，基於選票考量，在選舉前這兩個月，特朗普（Donald Trump）和蓬佩奧（Michael Pompeo）將繼續不斷挑釁中國為難香港，但無論特朗普抑或拜登（Joe Biden）上場，首要任務必定是解決國內疫情及經濟衰退兩大難題，反而制裁中國絕對不是他們的First priority。筆者估計大選後中美關係將會稍為緩和，但長遠美國遏抑中國崛起已是不變的新常態。

在美國量寬方面，翻查數據，美國資產負債表由2009年只有約1萬億，上升至2014年的4.5萬億，即5年間增加了3.5萬億。而今年3月美國為紓解民困，每位美國人派1,000美元，而這些錢當然是印出來的，由3月至今資產負債表由4.2萬億急升至7萬億，短短6個月增加2.8萬億，速度快得有點可怕。

當美國疫情失控，確診人數突破650萬，加上經濟差失業人數近3,000萬，在選情告急的情況下，特朗普於8月初自行簽署行政命令，授權聯邦政府向條件符合的勞工每周加發300美元失業金，那錢從何來呢？咪又係印出嚟！有學者估計，如果疫情仍然不能受控，失業情況仍然嚴峻的話，美國將加碼派錢，資產負債表有機會在今年年底升至10萬億。

樓市上升機會較大

美國完全不負責任地濫發鈔票，更將利息減至零，在資金成本近乎零之下，資產價格急速上升。道指由3月24日最低位的18213點，升至今天27000多點，升幅超過五成。除了股票，黃金由年初至今亦上升了30%，比特幣更升了65%。

相對其他資產，香港樓價由年初至今只升了1%，大幅落後。樓市沒有大升的原因，有可能是樓價在過去十年已升了兩倍，或是香港經濟環境轉差失業率上升，令置業需求減少，更可能是疫情遏抑本地及海外人士在港置業和投資的需求。然而，只要美國繼續任意量寬，利率持續處於低水平，疫苗出現令疫情受控，樓市上升的機會必定比下跌大！

投資始終涉及風險，美國不斷濫發鈔票，資產價格泡沫將愈來愈大，幾時爆破無人知道，因此在亂世下，投資必須量力而為。

 

 

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撰文 : King Sir

中美關係 樓價 失業 經濟 選舉 經濟衰退 物業市場 香港物業 疫情

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